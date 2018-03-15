Павильоны станции метро «Солнцево» построили в виде деревенских домиков

В северо-восточном вестибюле станции «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии метро завершается монтаж панелей входных павильонов, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Форма павильонов напоминает деревенские домики с двускатной крышей. Особенность конструкций — перфорированные отверстия, через которые будет проникать естественный свет», — отметил он.

Станция «Солнцево» находится в одноименном районе, под улицей Богданова, там, где к ней примыкает Попутная улица. Сейчас на станции идут архитектурно-отделочные работы. У нее два подземных вестибюля. Из-за особенностей рельефа длина эскалаторов в юго-западном вестибюле составляет 30 метров, а в северо-восточном — 25.