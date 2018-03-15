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11:33 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Павильоны станции метро «Солнцево» построили в виде деревенских домиков

Сейчас на станции идут архитектурно-отделочные работы.

В северо-восточном вестибюле станции «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии метро завершается монтаж панелей входных павильонов, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Форма павильонов напоминает деревенские домики с двускатной крышей. Особенность конструкций — перфорированные отверстия, через которые будет проникать естественный свет», — отметил он.

Станция «Солнцево» находится в одноименном районе, под улицей Богданова, там, где к ней примыкает Попутная улица. Сейчас на станции идут архитектурно-отделочные работы. У нее два подземных вестибюля. Из-за особенностей рельефа длина эскалаторов в юго-западном вестибюле составляет 30 метров, а в северо-восточном — 25.

Желтую ветку продлевают от «Раменок» до «Рассказовки». На этом участке будет семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Их открытие улучшит транспортное обслуживание 600 тысяч москвичей.

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