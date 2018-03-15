Павильоны станции метро «Солнцево» построили в виде деревенских домиков
Сейчас на станции идут
Сейчас на станции идут
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«Форма павильонов напоминает деревенские домики с двускатной крышей. Особенность конструкций — перфорированные отверстия, через которые будет проникать естественный свет», — отметил он.
Станция «Солнцево» находится в одноименном районе, под улицей Богданова, там, где к ней примыкает Попутная улица. Сейчас на станции идут
Желтую ветку продлевают от «Раменок» до «Рассказовки». На этом участке будет семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Их открытие улучшит транспортное обслуживание 600 тысяч москвичей.
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