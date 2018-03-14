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19:19 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже подписано соглашение о создании медицинского предуниверсария

В пяти воронежских школах уже сформированы медицинские классы по 20 учеников.

Источник: Вести - Воронеж

Врачей начнут учить ещё со школы. Учеников будут готовить к профессии уже в старших классах. Соглашение о создании медицинского предуниверсария сегодня подписали в медуниверситете. Вуз и будет курировать проект. С сентября ученики выпускных классов нескольких школ будут посещать дополнительные занятия по медицине. Предусмотрены и занятия в больницах. Пока в проекте участвуют 5 воронежских школ. Если опыт окажется успешным, к ним присоединятся и школы в районах. Уже сформированы 5 медицинских классов, примерно по 20 учеников.

— Это будет конкурсный отбор, в эти школы будет направлено дополнительное финансирование, там будут открыты медицинские классы, которые будут работать по единой программе, нацеленной на подготовку к поступление в медвузы, приобщение к медицинской профессии, — пояснил ректор ВГМУ Игорь Есауленко.

Приобщаться будут, например, на заспиртованных пособиях в музее университета, и у постели больного. Программа предусматривает работу помощников медсестер — школьников будут учить ассистировать медицинскому персоналу. Некоторых школьников, впрочем, капельницами и «утками» уже не напугаешь.

— Я хочу стать хирургом, потому что с детства у меня руки прямые, и мысли только об этом. Я уже с 14 лет хожу по больницам, меня отец водит, по разным отделениям, много где был, поэтому готов полностью, — признался школьник Антон Дорохов.

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