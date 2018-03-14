Автобусный маршрут № 33 возобновил работу в Челябинске
Стоимость проезда 20 рублей.
Стоимость проезда 20 рублей.
Автобусный маршрут № 33 «ЧКПЗ — Железнодорожный вокзал» возобновил работу в Челябинске с 14 марта, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Сегодня на маршрут выходит только один автобус ПАЗ, но уже в ближайшее дни количество машин будет увеличено до
Маршрут обслуживает частный перевозчик, стоимость проезда за наличный расчёт составляет 20 рублей, на маршруте действуют и льготы, как в обычных городских автобусах.
Автобусы следуют от ЧКПЗ по улицам Машиностроителей, Новороссийской до кольца больницы ЧТПЗ (без заезда к ГКБ № 9), далее по улицам Гагарина, Дзержинского на железнодорожный вокзал.
Напомним, маршрут № 33 в последний раз выходил на линию с 24 по 30 декабря 2017 года. 5 февраля городское управление транспорта сообщило о расторжении договора на обслуживание с прежним перевозчиком по маршрутам № 33 «ЧКПЗ — Вокзал» и № 2 «ЮУрГУ — Мехколонна».
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