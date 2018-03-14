Автобусный маршрут № 33 возобновил работу в Челябинске

Источник: Аргументы и факты

Автобусный маршрут № 33 «ЧКПЗ — Железнодорожный вокзал» возобновил работу в Челябинске с 14 марта, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Сегодня на маршрут выходит только один автобус ПАЗ, но уже в ближайшее дни количество машин будет увеличено до четырёх-пяти единиц. Интервал движения составит около 20 минут. Как рассказал один из водителей, пока маршрут «накатывают», постоянное расписание появится позже. Планируется, что на линию будут выходить десять автобусов.

Маршрут обслуживает частный перевозчик, стоимость проезда за наличный расчёт составляет 20 рублей, на маршруте действуют и льготы, как в обычных городских автобусах.

Автобусы следуют от ЧКПЗ по улицам Машиностроителей, Новороссийской до кольца больницы ЧТПЗ (без заезда к ГКБ № 9), далее по улицам Гагарина, Дзержинского на железнодорожный вокзал.