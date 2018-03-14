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15:23 (мск), источник: АиФ Челябинск

Автобусный маршрут № 33 возобновил работу в Челябинске

Стоимость проезда 20 рублей.

Источник: Аргументы и факты

Автобусный маршрут № 33 «ЧКПЗ — Железнодорожный вокзал» возобновил работу в Челябинске с 14 марта, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Сегодня на маршрут выходит только один автобус ПАЗ, но уже в ближайшее дни количество машин будет увеличено до четырёх-пяти единиц. Интервал движения составит около 20 минут. Как рассказал один из водителей, пока маршрут «накатывают», постоянное расписание появится позже. Планируется, что на линию будут выходить десять автобусов.

Маршрут обслуживает частный перевозчик, стоимость проезда за наличный расчёт составляет 20 рублей, на маршруте действуют и льготы, как в обычных городских автобусах.

Автобусы следуют от ЧКПЗ по улицам Машиностроителей, Новороссийской до кольца больницы ЧТПЗ (без заезда к ГКБ № 9), далее по улицам Гагарина, Дзержинского на железнодорожный вокзал.

Напомним, маршрут № 33 в последний раз выходил на линию с 24 по 30 декабря 2017 года. 5 февраля городское управление транспорта сообщило о расторжении договора на обслуживание с прежним перевозчиком по маршрутам № 33 «ЧКПЗ — Вокзал» и № 2 «ЮУрГУ — Мехколонна».

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