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16:45 (мск), источник: Фонтанка

Комитет по туризму Смольного номинировали на «туристический Оскар»

Российская команда менеджеров пробилась в список финалистов европейской премии World travel awards.

Источник: РИА "Новости"

Комитет по развитию туризма администрации Петербурга — впервые в списке финалистов в номинации «Лучший в Европе руководящий Совет по туризму» (Europe's Leading City Tourist Board 2018).

Как рассказал «Фонтанке» 14 марта руководитель комитета Андрей Мушкарев, номинантов WTA объявили 12-го числа.

«Неудивительно, что комитет удостоился такой чести именно в этом году — это окупается наша работа за предыдущее время. В 2017 году впервые была приняла отдельная государственная программа по развитию туризма в Санкт-Петербурге, в сентябре мы провели европейскую гала-церемонию World Travel Awards, выиграли право на проведение Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в 2019 году. Такие значительные достижения не могли быть не отмечены мировым туристским сообществом», — прокомментировал он.

Помимо «менеджерской» номинации, Петербург претендует на 3 европейские награды WTA: «Ведущее городское направление Европы», «Ведущее европейское направление для поездок на выходные» и «Ведущее круизное направление Европы».

Победителей определят в два этапа. До 20 мая продлится онлайн голосование, затем лучших выберет жюри, состоящее из профессионалов туристической отрасли и представителей профильных СМИ. Церемония награждения состоится 30 июня в Афинах.

В прошлом году Северная столица РФ стала лауреатом World travel awards в номинации «Лучшее европейское городское направление 2017» в рамках европейского этапа, а также на мировом уровне в финале, получив премию «Лидирующее городское направление Мира 2017». Награды впервые вручали в России, гостей принимала Северная столица. Такое право город на Неве получил после того, как стал обладателем двух премий World Travel Awards: в номинации «Лидирующее культурно-туристическое направление Мира 2016» (World’s Leading Cultural City Destination 2016) и «Лучшее туристическое направление Европы 2015» (Europe's Leading Destination 2015).

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