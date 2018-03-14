Комитет по туризму Смольного номинировали на «туристический Оскар»
Российская команда менеджеров пробилась в список финалистов европейской премии World travel awards.
Российская команда менеджеров пробилась в список финалистов европейской премии World travel awards.
Комитет по развитию туризма администрации Петербурга — впервые в списке финалистов в номинации «Лучший в Европе руководящий Совет по туризму» (Europe's Leading City Tourist Board 2018).
Как рассказал «Фонтанке» 14 марта руководитель комитета Андрей Мушкарев, номинантов WTA объявили 12-го числа.
«Неудивительно, что комитет удостоился такой чести именно в этом году — это окупается наша работа за предыдущее время. В 2017 году впервые была приняла отдельная государственная программа по развитию туризма в
Помимо «менеджерской» номинации, Петербург претендует на 3 европейские награды WTA: «Ведущее городское направление Европы», «Ведущее европейское направление для поездок на выходные» и «Ведущее круизное направление Европы».
Победителей определят в два этапа. До 20 мая продлится онлайн голосование, затем лучших выберет жюри, состоящее из профессионалов туристической отрасли и представителей профильных СМИ. Церемония награждения состоится 30 июня в Афинах.
В прошлом году Северная столица РФ стала лауреатом World travel awards в номинации «Лучшее европейское городское направление 2017» в рамках европейского этапа, а также на мировом уровне в финале, получив премию «Лидирующее городское направление Мира 2017». Награды впервые вручали в России, гостей принимала Северная столица. Такое право город на Неве получил после того, как стал обладателем двух премий World Travel Awards: в номинации «Лидирующее
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