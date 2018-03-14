В Сочи убегавший от спасателей енот повторил трюк Тома Круза
Енот в Сочи сбежал от спасателей, которые пытались снять его с фонарного столба.
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Енот в Сочи сбежал от спасателей, которые пытались снять его с фонарного столба.
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На записи видно, как животное сначала медленно перемещается от людей на край столба, а затем прыгает вниз. Прыжок похож на тот, что выполнял актер Том Круз на съемках фильма «Миссия невыполнима-6».
Енот спрыгнул на растянутый тент и убежал. Почему он залез на фонарный столб, неизвестно.
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