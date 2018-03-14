Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель подписала план отказа от российского газа
У вас неделя: Мэй выгнала российских дипломатов из Британии
Владимир Таточенко: «Коклюш – это не просто безвредный кашель»
СМИ: Мэй после ситуации со Скрипалем сделает то же, что в 1971-м
«Богиня мистики»: Ирина Безрукова перевоплотилась в вампиршу
Философия в будуаре и за его пределамиКуда эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с домогательствами.
Уволенный Тиллерсон выступил с антироссийской отповедью
Меркель подписала план отказа от российского газа
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Интервью с Путиным может разрушить карьеру журналистки США – СМИ
Путин об ответе РФ на вероятный удар: катастрофа
«Богиня мистики»: Ирина Безрукова перевоплотилась в вампиршу
Жена Михаила Ефремова оправдывает скандальное поведение мужа
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
До и после: новая жизнь «убитых» квартир
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
15:42 (мск), источник: Югополис

В Сочи убегавший от спасателей енот повторил трюк Тома Круза

Енот в Сочи сбежал от спасателей, которые пытались снять его с фонарного столба.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Вести Сочи».

На записи видно, как животное сначала медленно перемещается от людей на край столба, а затем прыгает вниз. Прыжок похож на тот, что выполнял актер Том Круз на съемках фильма «Миссия невыполнима-6».

Енот спрыгнул на растянутый тент и убежал. Почему он залез на фонарный столб, неизвестно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Региональные управления СК и МВД закупили программу для взлома iPhone
Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов
В НАТО призвали РФ полностью раскрыть программу «Новичок»
Николас Кейдж добился роли Супермена спустя 20 лет
Как выглядят кроссовки, которые меняют цвет (видео)
ООН составила рейтинг самых счастливых стран мира
Стали известны причины отставки госсекретаря США Тиллерсона
СМИ узнали, как Трамп заставлял Тиллерсона есть завядший салат
Спорт
Битва при Барселоне: все против Конте Испанская "Барселона" и английский "Челси" разыграют вторую часть драматичного триллера в 1/8 финала Лиги чемпионов на "Камп Ноу"
Авто
Subaru анонсировала новый Forester Мировая премьера пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автошоу в Нью-Йорке
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Навка станет героиней шоу Кудрявцевой «Секрет на миллион» Фигуристка примет участие в провокационной программе канала НТВ
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Шесть знаменитых пар, чей брак спасли дети Рождение и воспитание ребенка – это радость и гордость, но в то же время – колики, зубы, прививки
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь