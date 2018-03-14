Реконструкция стадиона «Химик» завершена в Дзержинске

В Дзержинске завершилась реконструкция местного стадиона «Химик». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было выдано министерством строительства Нижегородской области в феврале, сообщили в пресс-службе администрации Дзержинска.

В рамках реконструкции на стадионе было создано футбольное поле с натуральным газоном, системой автоматического полива и дренажной системой. Кроме того, была построена сборно-разборная трибуна на 500 мест и одноэтажное здание административно-бытового корпуса, контрольно-пропускные пункты.

Продумана была и безопасность: вся территория стадиона обеспечена ограждением, системой видеонаблюдения, безопасности и контроля доступа.

Местные власти надеются, что «Химик» станет одним из самых популярных спортивных комплексов в городе.