Реконструкция стадиона «Химик» завершена в Дзержинске
Ожидается, что объект станет одним из самых популярных спорткомплексов в городе.
Ожидается, что объект станет одним из самых популярных спорткомплексов в городе.
В Дзержинске завершилась реконструкция местного стадиона «Химик». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было выдано министерством строительства Нижегородской области в феврале, сообщили в
В рамках реконструкции на стадионе было создано футбольное поле с натуральным газоном, системой автоматического полива и дренажной системой. Кроме того, была построена
Продумана была и безопасность: вся территория стадиона обеспечена ограждением, системой видеонаблюдения, безопасности и контроля доступа.
Местные власти надеются, что «Химик» станет одним из самых популярных спортивных комплексов в городе.
Напомним, реконструкция стадиона «Химик» в Дзержинске велась за счет федеральных средств в рамках подготовки к Чемпионаты мира по футболу 2018 года. На эти цели было потрачено около 121 млн рублей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.