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17:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Реконструкция стадиона «Химик» завершена в Дзержинске

Ожидается, что объект станет одним из самых популярных спорткомплексов в городе.

В Дзержинске завершилась реконструкция местного стадиона «Химик». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было выдано министерством строительства Нижегородской области в феврале, сообщили в пресс-службе администрации Дзержинска.

В рамках реконструкции на стадионе было создано футбольное поле с натуральным газоном, системой автоматического полива и дренажной системой. Кроме того, была построена сборно-разборная трибуна на 500 мест и одноэтажное здание административно-бытового корпуса, контрольно-пропускные пункты.

Продумана была и безопасность: вся территория стадиона обеспечена ограждением, системой видеонаблюдения, безопасности и контроля доступа.

Местные власти надеются, что «Химик» станет одним из самых популярных спортивных комплексов в городе.

Напомним, реконструкция стадиона «Химик» в Дзержинске велась за счет федеральных средств в рамках подготовки к Чемпионаты мира по футболу 2018 года. На эти цели было потрачено около 121 млн рублей.

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