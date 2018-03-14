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15:53 (мск), источник: ИА REGNUM

В Новосибирской области открылось отделение паллиативной помощи

Отделение рассчитано на 20 мест.

Отделение паллиативной помощи открылось в посёлке Линево Новосибирской области. Уже второе в регионе. Здесь уже готовятся к приёму первых пациентов, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

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Отделение рассчитано на 20 мест. Попасть сюда можно по направлению специальной врачебной комиссии. Все лечение и уход для тяжелобольных пациентов бесплатное, расходы покрывает страховой медицинский полис. В каждой палате есть кнопка экстренного вызова врача. Мебель удобная и многофункциональная, есть оборудование для пациентов, которые уже не могут ходить. Получать уход в этом отделении будут жители четырёх ближайших районов. Срок госпитализации до одного месяца, в зависимости от заболевания пациента.

«Пациенты паллиативного отделения — это пациенты которые с тяжелым диагнозом, тяжелым диагнозом, смертельным диагнозом, — говорит главный врач Линевской районной больницы Оксана Смирнова. — Поэтому здесь будет оказываться помощь не только пациентам, но и их родственникам. То есть работа будет с родственниками — подготовка, что такое уход за тяжелыми пациентами, кормление пациентов, лечение пациентов и, конечно, психологическая и социальная помощь тяжелым больным».

Открытие паллиативного отделения в Леневе обошлось в 14 миллионов рублей. Все расходы взяли на себя областные власти. В этом году они планируют открыть ещё два подобных центра помощи тяжелобольным людям.

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