Все школы Воронежской области получат доступ к скоростному интернету к концу 2020 года

Проект «Цифровая школа», направленный на обеспечение школ доступом к высокоскоростному интернету, стартует в регионе в 2018 году. К сентябрю 2020 года доступ к сети на единой защищенной платформе получат все образовательные учреждения, сообщила пресс-служба облправительства в среду, 14 марта.

Проект разработал департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области. Его поддержал врио губернатора Александр Гусев. Авторы проекта отмечают, что на сегодняшний день большинство школ региона не обеспечено современными электронными сервисами и услугами скоростного доступа к сети. Имеющиеся подключения сформированы исходя из финансовых возможностей. При этом они не учитывают качество, пропускную способность каналов связи и их защищенность.