Все школы Воронежской области получат доступ к скоростному интернету к концу 2020 года
Сеть будет работать на единой защищенной платформе.
Сеть будет работать на единой защищенной платформе.
Проект «Цифровая школа», направленный на обеспечение школ доступом к высокоскоростному интернету, стартует в регионе в 2018 году. К сентябрю 2020 года доступ к сети на единой защищенной платформе получат все образовательные учреждения, сообщила
Проект разработал департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области. Его поддержал врио губернатора Александр Гусев. Авторы проекта отмечают, что на сегодняшний день большинство школ региона не обеспечено современными электронными сервисами и услугами скоростного доступа к сети. Имеющиеся подключения сформированы исходя из финансовых возможностей. При этом они не учитывают качество, пропускную способность каналов связи и их защищенность.
По итогам реализации проекта все школы региона получат защищенный доступ к интернету на базе единой сети передачи данных. Это даст возможность учебным заведениям проводить открытые уроки в режиме онлайн, пользоваться электронной библиотекой, единым архивом хранения электронных документов, системой
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.