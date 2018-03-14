Николас Кейдж добился роли Супермена спустя 20 лет
Николас Кейдж, давно мечтавший о роли Супермена,
Николас Кейдж, давно мечтавший о роли Супермена,
В 1998 году Кейдж должен был сыграть супергероя в фильме Тима Бертона «Супермен жив». Студия Warner Bros. потратила миллионы долларов на подготовку реализации данного проекта, но в итоге он все же был закрыт.
Спустя 20 лет Кейдж все же получил заветную роль, он будет озвучивать любимого супергероя в полнометражном мультфильме «Юные титаны, вперед!», который выйдет в российский прокат 26 июля.
«Каждый супергерой во вселенной DC оказывает влияние на поклонников, поэтому мы чувствовали большую ответственность за то, чтобы найти подходящий голос для каждого персонажа, который бы не только соответствовал роли, но и тону Титанов», — сказал исполнительный продюсер проекта Сэм Регистр.
Для мультипликационного фильма планируется привлечь и других звезд Голливуда. Уже известно, что
По сюжету, помощник Бэтмена Робин собирает команду второстепенных героев, вместе с которыми отправляется на поиски влиятельного голливудского режиссера, который сможет снять о них фильм и обеспечить долгожданную популярность.
Среди главных героев мультфильма, помимо Робина, — инопланетная воительница Старфаер,
Режиссерами ленты выступают Аарон Хорват и Питер Райда Михаил.
Любопытно, что Николас Кейдж считается самым большим фанатом Супермена в Голливуде. Долгое время актер владел редкой копией первого комикса с участием супергероя, вышедшего в 1938 году, после чего продал ее на аукционе за $2,1 млн. Более того, он назвал собственного сына криптонским именем Супермена —
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.