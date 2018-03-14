Николас Кейдж добился роли Супермена спустя 20 лет

В 1998 году Кейдж должен был сыграть супергероя в фильме Тима Бертона «Супермен жив». Студия Warner Bros. потратила миллионы долларов на подготовку реализации данного проекта, но в итоге он все же был закрыт.

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Спустя 20 лет Кейдж все же получил заветную роль, он будет озвучивать любимого супергероя в полнометражном мультфильме «Юные титаны, вперед!», который выйдет в российский прокат 26 июля.

«Каждый супергерой во вселенной DC оказывает влияние на поклонников, поэтому мы чувствовали большую ответственность за то, чтобы найти подходящий голос для каждого персонажа, который бы не только соответствовал роли, но и тону Титанов», — сказал исполнительный продюсер проекта Сэм Регистр.

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Для мультипликационного фильма планируется привлечь и других звезд Голливуда. Уже известно, что Чудо-женщину будет озвучивать певица Халси, а Зеленый Фонарь — рэпер Лил Яти.

По сюжету, помощник Бэтмена Робин собирает команду второстепенных героев, вместе с которыми отправляется на поиски влиятельного голливудского режиссера, который сможет снять о них фильм и обеспечить долгожданную популярность.

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Среди главных героев мультфильма, помимо Робина, — инопланетная воительница Старфаер, инфантил-хамелеон Бистбой, полу-робот Киборг и демоническая шутница Рэйвен.

Режиссерами ленты выступают Аарон Хорват и Питер Райда Михаил.