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16:07 (мск), источник: ТАСС

Мединский вручил государственные награды Алентовой, Кехману и Гурцкой

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский в среду вручил государственные и ведомственные награды руководителям российских творческих коллективов, артистам и другим деятелям культуры. Среди них — Елена Великанова, Борис Любимов, Елена Щербакова, Владимир Кехман, Александр Збруев, Вера Алентова и Диана Гурцкая.

«Сегодня мы вручаем государственные и ведомственные награды деятелям, которые посвятили свою жизнь приумножению культурного наследия», — сказал во вступлении к церемонии Мединский.

Глава Минкультуры особо подчеркнул, что «одним из таких людей был великий актер, выдающийся режиссер, основатель большой театральной школы, человек огромной созидательной энергии Олег Павлович Табаков». «Он всегда говорил мне, что на нас с вами возложена особая ответственность за будущее нашей культуры, за ее сохранение и развитие», — вспомнил министр.

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Выдающиеся деятели культуры.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждена художественный руководитель — директор Академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Елена Щербакова. Ректор Национального института дизайна Юрий Назаров и режиссер Московского театра оперетты Алина Чевик получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ректору Высшего театрального училища им. Щепкина Борису Любимову, генеральному директору Российского государственного театрального агентства Давиду Смелянскому, актрисам Ирине Алферовой и Наталье Варлей вручен орден Почета.

Почетной грамоты президента РФ удостоены помощник художественного руководителя РАМТа Елена Долгина, артистка Театра им. Маяковского Светлана Немоляева и актриса Мария Шукшина.

Нагрудный знак Министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру» передан гендиректору Центрального музея современной истории Ирине Великановой, худруку Новосибирского театра оперы и балета Владимиру Кехману, генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву, худруку Академии молодых певцов Мариинского театра Ларисе Гергиевой, поэту Илье Резнику, гендиректору Московского дома моды Вячеславу Зайцеву и актерам Александру Збруеву, Вере Алентовой и Владимиру Винокуру, а также послу по особым поручениям МИД РФ Владимиру Чурову. Благодарность министра культуры РФ объявлена главе Ростуризма Олегу Сафонову, певице и члену Общественной палаты РФ Диане Гурцкой.

Кроме того, были вручены орден Дружбы, медаль «За спасение погибавших», почетные звания «Заслуженный артист РФ» и «Заслуженный работник культуры РФ», Почетные грамоты ведомства, объявлена благодарность президента РФ.

Церемония награждения состоялась в Атриуме Большого театра.

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