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15:49 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Косой дождь всех зальет». Урбанисты раскритиковали новые остановки из челябинской колонии

ЧЕЛЯБИНСК, 14 марта, ФедералПресс. Остановки в Центральном районе Челябинска, сделанные в колонии, подверглись критике урбанистов. Специалисты сравнили объекты с одноразовой мебелью и заявили, что их «скоро придется выбрасывать».

«Получите, распишитесь», — поиронизировали активисты в группе «Челябинский урбанист» в соцсети «ВКонтакте».

Далее они представили список «уязвимостей» новых остановок:

1. Поликарбонат с дачной теплицы;.

2. Дощечки на сидушке — опоры нет, легко сломать сверху;.

3. Кровля имеет два ската — на людей на остановке будет литься вода;.

4. Крыша сделана высоко — косой дождь всех зальет, а брызги будут до колен.

Далее урбанисты подчеркнули, что комплексы никак не защищены от ветра и раскритиковали «ничем не обусловленный синий цвет». При этом челябинцам напомнили, что за каждую остановку жители Центрального района заплатили 40 тысяч рублей. «Вопрос: зачем покупать одноразовую мебель? Их всё равно выбрасывать. Нельзя давать колхозникам проектировать!» — подытожили урбанисты.

Напомним, об освоении «нового производства» в колонии в южноуральском ГУФСИН сообщили сегодня.

При этом пресс-служба ведомства подчеркнула, что благодаря муниципальному контракту на строительство остановочных комплексов осужденные получили 10 дополнительных рабочих мест.

Этому предшествовало выступление начальника регионального ГУФСИН Виктора Бранта, заявившего, что челябинские заключенные должны производить еще больше продукции. «Кадровый потенциал для этого есть», — сказал он.

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