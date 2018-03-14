«Косой дождь всех зальет». Урбанисты раскритиковали новые остановки из челябинской колонии

«Получите, распишитесь», — поиронизировали активисты в группе «Челябинский урбанист» в соцсети «ВКонтакте».

Далее они представили список «уязвимостей» новых остановок:

1. Поликарбонат с дачной теплицы;.

2. Дощечки на сидушке — опоры нет, легко сломать сверху;.

3. Кровля имеет два ската — на людей на остановке будет литься вода;.

4. Крыша сделана высоко — косой дождь всех зальет, а брызги будут до колен.

Далее урбанисты подчеркнули, что комплексы никак не защищены от ветра и раскритиковали «ничем не обусловленный синий цвет». При этом челябинцам напомнили, что за каждую остановку жители Центрального района заплатили 40 тысяч рублей. «Вопрос: зачем покупать одноразовую мебель? Их всё равно выбрасывать. Нельзя давать колхозникам проектировать!» — подытожили урбанисты.

Напомним, об освоении «нового производства» в колонии в южноуральском ГУФСИН сообщили сегодня.

При этом пресс-служба ведомства подчеркнула, что благодаря муниципальному контракту на строительство остановочных комплексов осужденные получили 10 дополнительных рабочих мест.