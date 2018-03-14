В Прикамье прошел День доброго кино. В этом мероприятии приняли участие более ста школ региона. Ученики смотрели социальные ролики и короткометражные фильмы, которые в разные годы становились призерами Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражек «Лампа». Организаторы фестиваля составили специальную программу. В ней обязательно учитывался возраст учащихся и основные идеи фильма.

Ольга Нешатаева, учитель литературы в школе «Мастерград»: «Просмотр фильмов вызвал бурную реакцию у детей, потому что сегодня отвечали даже те дети, которые обычно не активны на уроке. Это показатель того, что все-таки у детей какой-то осадок остался от просмотра фильма, что-то поняли, у каждого сложилось свое впечатление, свои ощущения. Каждый что-то взял для себя, понял».