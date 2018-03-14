В Нижнем Новгороде пройдет турнир по стендовой стрельбе

Регламент соревнований предусматривает определение победителей в категориях «А» (стрелки) и «В» (охотники). Участникам предоставляется две серии по 25 мишеней. По их итогам определяются финалисты соревнований (по 6 лучших стрелков в каждой категории), которым предоставляется еще одна серия из 25 мишеней. Оружие гладкоствольное, калибр — не выше 12. По итогам финала определяются победители соревнований.

Отдельная категория участников — VIP. Для них предоставляются две серии (пристрелочная и финальная) по 15 мишеней каждая. Время и место проведения соревнований — с 9.00 до 16.00, Стрелковый клуб «СКИТ» (проспект Гагарина, 31в). Награждение победителей состоится в 12.00 18 марта на Нижегородской ярмарке (павильон № 1).

Справка «РГ»