Жителям Невского района в горячие краны пустили воду с бензином

К 14 марта недовольство жильцов, которые ощущают запах бензина при пользовании горячей водой, достигло редакции «Фонтанки». «Из крана идет бензин. При монтаже нового трубопровода использовали б/у трубы от топливной магистрали», — посетовали читатели с улицы Седова, 58. Они предпочли не ждать, пока стоимость кубометра горячей воды в квитанциях не начнут считать, исходя из цен на баррель нефти.

Еще четверо жителей 58-го дома подтвердили «Фонтанке», что запах действительно есть, и заметили они его как раз после того, как ГУП «ТЭК» 21 февраля закончило ремонт теплосети возле 77-го дома на Седова.

Как сообщается на сайте предприятия, «ремонтно-восстановительным бригадам пришлось проявить виртуозное мастерство», чтобы вернуть тепло в дома. В 400-миллиметровую старую трубу просунули новую, чуть меньшего диаметра. Таким образом энергетики заменили 23 метра магистрали.

В четырнадцатиэтажном доме живут более 250 человек. Одновременно с письмами в редакцию жильцы беспокоили управляющую компанию. Начальник участка ООО «УК Евротракт» рассказал «Фонтанке», что в доме уже два раза брали пробы. Первая не выявила в воде опасных примесей. Результаты второй будут известны 15 марта.

По словам представителя «Евротракта», ГУП «ТЭК» при ремонте использовало газовую трубу, обработанную бензином. Все собеседники «Фонтанки» рассказали о запахе нефтепродуктов, и только один упомянул, что пахнет просто грязью.

Специалисты из ГУПа сегодня, 14 марта, тоже поехали на контрольную точку в этом микрорайоне для замеров. Отбор проб проводили на входе в дом, где трубы уже переходят в ведение УК.