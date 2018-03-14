Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Германии появились вопросы к ультиматуму Мэй в адрес России
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Случайное сообщение спасло смертельно больного ребенка
Отключили от системы жизнеобеспечения: как умер Олег Табаков
Безумная любовь вопреки всему и другие факты о Стивене Хокинге
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
Китай отреагировал на огульное обвинение Мэй в адрес России
Стали известны подробности смерти Табакова
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Сын Табакова обратился с просьбой ко всем – СМИ
Интервью с Путиным может сломать карьеру репортера
Глазами Джейн: пронзительные цитаты первой жены Стивена Хокинга
Как Яна Рудковская выглядит в купальнике
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Россия отказалась спасать Украину: газ перекрыт насовсем
Отравленный со Скрипалем полицейский заговорил
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
17:38 (мск), источник: Фонтанка

Жителям Невского района в горячие краны пустили воду с бензином

Утренний душ для сотен петербуржцев сопровождался мыслями о бензоколонке. Жалобы на октановую воду сыпятся после ремонта теплосети.

К 14 марта недовольство жильцов, которые ощущают запах бензина при пользовании горячей водой, достигло редакции «Фонтанки». «Из крана идет бензин. При монтаже нового трубопровода использовали б/у трубы от топливной магистрали», — посетовали читатели с улицы Седова, 58. Они предпочли не ждать, пока стоимость кубометра горячей воды в квитанциях не начнут считать, исходя из цен на баррель нефти.

Еще четверо жителей 58-го дома подтвердили «Фонтанке», что запах действительно есть, и заметили они его как раз после того, как ГУП «ТЭК» 21 февраля закончило ремонт теплосети возле 77-го дома на Седова.

Как сообщается на сайте предприятия, «ремонтно-восстановительным бригадам пришлось проявить виртуозное мастерство», чтобы вернуть тепло в дома. В 400-миллиметровую старую трубу просунули новую, чуть меньшего диаметра. Таким образом энергетики заменили 23 метра магистрали.

В четырнадцатиэтажном доме живут более 250 человек. Одновременно с письмами в редакцию жильцы беспокоили управляющую компанию. Начальник участка ООО «УК Евротракт» рассказал «Фонтанке», что в доме уже два раза брали пробы. Первая не выявила в воде опасных примесей. Результаты второй будут известны 15 марта.

По словам представителя «Евротракта», ГУП «ТЭК» при ремонте использовало газовую трубу, обработанную бензином. Все собеседники «Фонтанки» рассказали о запахе нефтепродуктов, и только один упомянул, что пахнет просто грязью.

Специалисты из ГУПа сегодня, 14 марта, тоже поехали на контрольную точку в этом микрорайоне для замеров. Отбор проб проводили на входе в дом, где трубы уже переходят в ведение УК.

«Результаты анализов показали, что по основным определенным показателям вода соответствует нормам СанПиН. По показателям “запах” и “нефтепродукты” превышения не обнаружено», — сообщает предприятие. Использование «бензиновой» трубы оно отрицает.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Зачем ретейлеры становятся фермерами
Как Финляндия будет захватывать Арктику
Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов
Рубль снизился к доллару и евро после высылки дипломатов РФ
Британия заморозит контакты с Россией на высоком уровне
Районы под их контролем: как мигранты изменяют Европу
Вытяни кота: Японию охватил новый флэшмоб
Крымский мост могут открыть для автомобилистов после 9 мая
Россия заняла 59-е место в рейтинге самых счастливых стран мира
Спорт
Битва при Барселоне: все против Конте Испанская "Барселона" и английский "Челси" разыграют вторую часть драматичного триллера в 1/8 финала Лиги чемпионов на "Камп Ноу"
Авто
Subaru анонсировала новый Forester Мировая премьера пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автошоу в Нью-Йорке
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Шесть знаменитых пар, чей брак спасли дети Рождение и воспитание ребенка – это радость и гордость, но в то же время – колики, зубы, прививки
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь