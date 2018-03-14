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15:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирск готовится к паводку: в городе заготовили 670 мешков с песком

За зиму с улиц вывезено около 1 миллиона 200 тысяч кубометров снега.

Источник: Комсомольская правда

670 мешков с песком и 53 переходных трапа заготовили в Новосибирске в рамках подготовки к предстоящему весеннему паводку.

К 15 марта в городе планируют завершить очистку крыш от снега, который продолжают вывозить за пределы города. В этой работе ежедневно задействовано около 400 единиц техники. За зиму вывезено около 1 миллиона 200 тысяч кубометров. Кстати, это гораздо меньше, чем в прошлом году — около 3 миллионов.

— Традиционно мы ожидаем два этапа прохождения паводка, к которым и ведется активная подготовка: первый этап — малые реки, второй — Обь. Главными пунктами плана на сегодняшний день являются определение мест возможного подтопления в частном секторе и многоквартирных домах, — рассказал заместитель мэра Данияр Сафиуллин.

На данный момент власти города определили 42 места возможного подтопления, на 11 из них снег вывезен полностью, на остальных эта работа завершается.

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