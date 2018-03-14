В Ленобласти в четверг ожидается резкое похолодание
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На дорогах ожидается сильная гололедица. Об этом ivbg.ru сообщили в региональном МЧС. При этом, в связи со сложившейся метеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП, в том числе крупных.
Водителям рекомендуется использовать покрышки, соответствующие погодным условиям, соблюдать скоростной режим и ПДД.
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