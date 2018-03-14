Шестилетняя сибирячка покорила французские модельные агентства
Катю Турсукову в числе восьми детей из России пригласили на кастинг в Париж: в день ей нужно будет показываться как минимум
Катю Турсукову в числе восьми детей из России пригласили на кастинг в Париж: в день ей нужно будет показываться как минимум
Катя — обычная шестилетняя девочка. Занимается танцами, ходит на подготовительные занятия к школе. А еще она любит запеканку с баклажанами и помидорами, сказку про Домовенка Кузю и вместе с мамой учит английский язык.
И, глядя на нее, даже не подумаешь, что эта кнопка ростом чуть больше метра в 2017 году победила на международном конкурсе «Детская профессиональная модель мира», а теперь ей и вовсе предоставилась возможность покорить Париж.
О кастинге узнали в Инстаграме.
— Еще в октябре прошлого года в Инстаграме я увидела пост о кастинге московского модельного агентства: по всей стране искали детей для работы за границей: в Китае, Франции, — начинает рассказ Ирина. — Мы отправили заявку и вместе с другими детьми стали проходить отбор в Новосибирске.
Сразу никаких результатов Турсуковым никто не сообщил: сначала в агентстве составляли базу маленьких моделей со всей России, а это требовало времени. Ирина и Катя и думать забыли о кастинге, и вдруг в начале 2018 года с ними связалось агентство и сообщило новость: Катю приглашают в Париж, и с ней готовы сотрудничать два французских модельных агентства.
— Для дочки побывать в Париже было мечтой: мы с ней
Проживание и перелет — за свой счет.
Правда, эта поездка будет совсем не туристической: Кате предстоит очень непростая работа.
— Мы прилетим в Париж 2 апреля, и в течение четырех дней Катя будет проходить по
Всего из России во Францию едут 8 детей, в том числе и Катя, а отбор пройдут 150 детей со всего мира.
— Если Катя пройдет отбор, то мы вернемся в Новосибирск, я продлю свой загранпаспорт, и потом мы улетим во Францию уже на
А еще Ирина откровенно признается: тем, кто хочет помочь своему ребенку выстроить карьеру модели, нужно готовиться к серьезным расходам.
— За свой счет мы оформляли шенгенские визы для поездки во Францию — это 9803 рубля, плюс в 50 тысяч рублей обойдется нам перелет в Париж на двоих с пересадкой в
А вот на
ТТХ.
Катя ТУРСУКОВА.
Возраст — 6 лет.
Рост — 115 см.
Вес — 16,9 кг.
Размер обуви — 27.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.