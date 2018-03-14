Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель подписала план отказа от российского газа
У вас неделя: Мэй выгнала российских дипломатов из Британии
Виктория Дайнеко готовится к рождению второго ребенка
Песков прокомментировал митинг в Севастополе
Мария Аронова вышла замуж после 20 лет отношений
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Уволенный Тиллерсон выступил с антироссийской отповедью
Меркель подписала план отказа от российского газа
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Интервью с Путиным может разрушить карьеру журналистки США – СМИ
Путин об ответе РФ на вероятный удар: катастрофа
Регина Тодоренко откровенно рассказала о возлюбленном
Мария Аронова вышла замуж после 20 лет отношений
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Взрыв небоскреба попал на видео
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
16:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Шестилетняя сибирячка покорила французские модельные агентства

Катю Турсукову в числе восьми детей из России пригласили на кастинг в Париж: в день ей нужно будет показываться как минимум двум-трем модельерам.

Катя — обычная шестилетняя девочка. Занимается танцами, ходит на подготовительные занятия к школе. А еще она любит запеканку с баклажанами и помидорами, сказку про Домовенка Кузю и вместе с мамой учит английский язык.

И, глядя на нее, даже не подумаешь, что эта кнопка ростом чуть больше метра в 2017 году победила на международном конкурсе «Детская профессиональная модель мира», а теперь ей и вовсе предоставилась возможность покорить Париж.

О кастинге узнали в Инстаграме.

— Еще в октябре прошлого года в Инстаграме я увидела пост о кастинге московского модельного агентства: по всей стране искали детей для работы за границей: в Китае, Франции, — начинает рассказ Ирина. — Мы отправили заявку и вместе с другими детьми стали проходить отбор в Новосибирске.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу никаких результатов Турсуковым никто не сообщил: сначала в агентстве составляли базу маленьких моделей со всей России, а это требовало времени. Ирина и Катя и думать забыли о кастинге, и вдруг в начале 2018 года с ними связалось агентство и сообщило новость: Катю приглашают в Париж, и с ней готовы сотрудничать два французских модельных агентства.

— Для дочки побывать в Париже было мечтой: мы с ней как-то рассматривали фотографии «Диснейланда», Елисейских полей, и Катя сказала: «Мама, я хочу туда!», — с улыбкой вспоминает Ирина. — И теперь мечта дочки сбудется!

Проживание и перелет — за свой счет.

Правда, эта поездка будет совсем не туристической: Кате предстоит очень непростая работа.

— Мы прилетим в Париж 2 апреля, и в течение четырех дней Катя будет проходить по два-три кастинга у дизайнеров: какие именно это будут бренды, нам пока не сказали, — объясняет Ирина. — А 6 апреля Катя вместе с другими детьми будет участвовать в мероприятии «Лицо будущего». Нас предупредили, что это закрытый показ, во время которого родителям находиться в зале не разрешается. Там оценят, насколько ребенок самостоятельно может справиться с дефиле, и после этого объявят, с кем заключат контракты. Но все дети без исключения попадут в «Диснейленд» и посмотрят достопримечательности Парижа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего из России во Францию едут 8 детей, в том числе и Катя, а отбор пройдут 150 детей со всего мира.

— Если Катя пройдет отбор, то мы вернемся в Новосибирск, я продлю свой загранпаспорт, и потом мы улетим во Францию уже на два-три месяца, — говорит мама юной модели. И подчеркивает важную для родителей вещь: — Во Франции очень строго следят за соблюдением законов относительно детского труда: Катя будет сниматься максимум по два часа и не более 3 дней в неделю.

А еще Ирина откровенно признается: тем, кто хочет помочь своему ребенку выстроить карьеру модели, нужно готовиться к серьезным расходам.

Во время загрузки произошла ошибка.

— За свой счет мы оформляли шенгенские визы для поездки во Францию — это 9803 рубля, плюс в 50 тысяч рублей обойдется нам перелет в Париж на двоих с пересадкой в Санкт-Петербурге, — приводит нехитрые расчеты Ирины. — Кроме того, в 1080 евро обойдется питание и проживание в гостинице в течение недели. Хочу сказать большое спасибо нашим родным, которые поддерживают нас в выстраивании модельной карьеры Кати!

А вот на какие-то особые наряды тратиться не пришлось: Турсуковых сразу предупредили, что дефилировать они будут в дизайнерских нарядах, которые им предоставят на кастинге, а в остальное время форма одежды свободная. В общем, сможет ли новосибирская детская профессиональная модель мира покорить парижских дизайнеров, узнаем совсем скоро!

ТТХ.

Катя ТУРСУКОВА.

Возраст — 6 лет.

Рост — 115 см.

Вес — 16,9 кг.

Размер обуви — 27.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Жена Аршавина полностью компенсировала убытки Аэрофлота
Чемпион мира из Дагестана оказался грабителем
Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов
В НАТО призвали РФ полностью раскрыть программу «Новичок»
Николас Кейдж добился роли Супермена спустя 20 лет
Как выглядят кроссовки, которые меняют цвет (видео)
ООН составила рейтинг самых счастливых стран мира
Стали известны причины отставки госсекретаря США Тиллерсона
СМИ узнали, как Трамп заставлял Тиллерсона есть завядший салат
Спорт
Битва при Барселоне: все против Конте Испанская "Барселона" и английский "Челси" разыграют вторую часть драматичного триллера в 1/8 финала Лиги чемпионов на "Камп Ноу"
Авто
Subaru анонсировала новый Forester Мировая премьера пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автошоу в Нью-Йорке
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Навка станет героиней шоу Кудрявцевой «Секрет на миллион» Фигуристка примет участие в провокационной программе канала НТВ
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Участников реновации предупредили о мошенниках
В Москве выставили на аукцион столетний доходный дом
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Шесть знаменитых пар, чей брак спасли дети Рождение и воспитание ребенка – это радость и гордость, но в то же время – колики, зубы, прививки
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь