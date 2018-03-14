Шестилетняя сибирячка покорила французские модельные агентства

Катя — обычная шестилетняя девочка. Занимается танцами, ходит на подготовительные занятия к школе. А еще она любит запеканку с баклажанами и помидорами, сказку про Домовенка Кузю и вместе с мамой учит английский язык.

И, глядя на нее, даже не подумаешь, что эта кнопка ростом чуть больше метра в 2017 году победила на международном конкурсе «Детская профессиональная модель мира», а теперь ей и вовсе предоставилась возможность покорить Париж.

О кастинге узнали в Инстаграме.

— Еще в октябре прошлого года в Инстаграме я увидела пост о кастинге московского модельного агентства: по всей стране искали детей для работы за границей: в Китае, Франции, — начинает рассказ Ирина. — Мы отправили заявку и вместе с другими детьми стали проходить отбор в Новосибирске.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfMDcunH7kR/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.11258278145696% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfMDcunH7kR/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#katerinatursukova #КатяТурсукова #детскаямодель #модель #модельнаяшкола #фотомодель #photo #photografer #supergranprix2017 #supergranptixгрецияафины #facebabyandteenstyle2018 #modelbabydubai #fashiongirl #fotomodel #photograferdubai #childrensprofessionalmodelworld2017 #kidswear #childrenadvertizingDubai #dolcegabbana #modestfashionweeks #unitedarabemirates #dubaimodestfashionweek #школамоделейновосибирск #модельроссии #личныйстилистНаталиКаролин</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="https://www.instagram.com/katerina_tursukova/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Катерина Турсукова</a> (@katerina_tursukova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-14T19:10:29+00:00">14 Лют 2018 р. о 11:10 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу никаких результатов Турсуковым никто не сообщил: сначала в агентстве составляли базу маленьких моделей со всей России, а это требовало времени. Ирина и Катя и думать забыли о кастинге, и вдруг в начале 2018 года с ними связалось агентство и сообщило новость: Катю приглашают в Париж, и с ней готовы сотрудничать два французских модельных агентства.

— Для дочки побывать в Париже было мечтой: мы с ней как-то рассматривали фотографии «Диснейланда», Елисейских полей, и Катя сказала: «Мама, я хочу туда!», — с улыбкой вспоминает Ирина. — И теперь мечта дочки сбудется!

Проживание и перелет — за свой счет.

Правда, эта поездка будет совсем не туристической: Кате предстоит очень непростая работа.

— Мы прилетим в Париж 2 апреля, и в течение четырех дней Катя будет проходить по два-три кастинга у дизайнеров: какие именно это будут бренды, нам пока не сказали, — объясняет Ирина. — А 6 апреля Катя вместе с другими детьми будет участвовать в мероприятии «Лицо будущего». Нас предупредили, что это закрытый показ, во время которого родителям находиться в зале не разрешается. Там оценят, насколько ребенок самостоятельно может справиться с дефиле, и после этого объявят, с кем заключат контракты. Но все дети без исключения попадут в «Диснейленд» и посмотрят достопримечательности Парижа.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BckwcAZni99/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:55.55555555555556% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BckwcAZni99/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Допис, поширений Катерина Турсукова (@katerina_tursukova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-11T19:51:12+00:00">11 Гру 2017 р. о 11:51 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Всего из России во Францию едут 8 детей, в том числе и Катя, а отбор пройдут 150 детей со всего мира.

— Если Катя пройдет отбор, то мы вернемся в Новосибирск, я продлю свой загранпаспорт, и потом мы улетим во Францию уже на два-три месяца, — говорит мама юной модели. И подчеркивает важную для родителей вещь: — Во Франции очень строго следят за соблюдением законов относительно детского труда: Катя будет сниматься максимум по два часа и не более 3 дней в неделю.

А еще Ирина откровенно признается: тем, кто хочет помочь своему ребенку выстроить карьеру модели, нужно готовиться к серьезным расходам.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgRk9hVn1rU/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.333333333333332% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgRk9hVn1rU/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">У @natali_karolin прошел первый мастер класс за границей.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="https://www.instagram.com/katerina_tursukova/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Катерина Турсукова</a> (@katerina_tursukova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-13T19:11:26+00:00">13 Бер 2018 р. о 12:11 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— За свой счет мы оформляли шенгенские визы для поездки во Францию — это 9803 рубля, плюс в 50 тысяч рублей обойдется нам перелет в Париж на двоих с пересадкой в Санкт-Петербурге, — приводит нехитрые расчеты Ирины. — Кроме того, в 1080 евро обойдется питание и проживание в гостинице в течение недели. Хочу сказать большое спасибо нашим родным, которые поддерживают нас в выстраивании модельной карьеры Кати!

А вот на какие-то особые наряды тратиться не пришлось: Турсуковых сразу предупредили, что дефилировать они будут в дизайнерских нарядах, которые им предоставят на кастинге, а в остальное время форма одежды свободная. В общем, сможет ли новосибирская детская профессиональная модель мира покорить парижских дизайнеров, узнаем совсем скоро!

ТТХ.

Катя ТУРСУКОВА.

Возраст — 6 лет.

Рост — 115 см.

Вес — 16,9 кг.