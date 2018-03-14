Конституцию Башкортостана украсили рисунками детей

Книга стала результатом большого проекта, в рамках которого детям Башкирии предложили проиллюстрировать главный закон республики. На конкурс поступило 1600 рисунков, часть которых попала в издание. «Конституция глазами детей» выстроена по тому же принципу, что и основной документ.