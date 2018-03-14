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16:17 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Конституцию Башкортостана украсили рисунками детей

Сегодня в Уфе презентовали новое иллюстрированное издание.

Источник: ГТРК Башкортостан

Книга стала результатом большого проекта, в рамках которого детям Башкирии предложили проиллюстрировать главный закон республики. На конкурс поступило 1600 рисунков, часть которых попала в издание. «Конституция глазами детей» выстроена по тому же принципу, что и основной документ.

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По словам организаторов акции, выпуск книги имеет социальное значение, поскольку она выходит в свет накануне 25-летия принятия Конституции республики и 100-летия образования Башкортостана. В магазинах этого издания пока нет.

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