В Уфе пройдет День оранжевого мяча
УФА, 14 мар 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В субботу, 17 марта, в столице Башкирии состоится традиционный баскетбольный праздник для детей и взрослых — Уфимский день оранжевого мяча.
УФА, 14 мар 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В субботу, 17 марта, в столице Башкирии состоится традиционный баскетбольный праздник для детей и взрослых — Уфимский день оранжевого мяча.
Как рассказали в Федерации баскетбола республики, мероприятие пройдет в спортивном комплексе Башкирского государственного аграрного университета. Спортивная программа включает четыре игровых отрезка по 10 минут в нескольких категориях, каждую из которых представят по 12 игроков. По традиции День оранжевого мяча откроют юные баскетболисты, а завершат ветераны и студенты. Первую четверть сыграют юноши, вторую — женщины (ветераны и студентки), третью — мужчины от 50 и старше, четвертую — студенты.
Участников и зрителей ждут конкурсы и памятные призы.
Когда: 17 марта, начало в 12.00.
Где: ул. 50-летия Октября, 34, спорткомплекс БГАУ.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.