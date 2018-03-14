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16:15 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе пройдет День оранжевого мяча

УФА, 14 мар 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В субботу, 17 марта, в столице Башкирии состоится традиционный баскетбольный праздник для детей и взрослых — Уфимский день оранжевого мяча.

Как рассказали в Федерации баскетбола республики, мероприятие пройдет в спортивном комплексе Башкирского государственного аграрного университета. Спортивная программа включает четыре игровых отрезка по 10 минут в нескольких категориях, каждую из которых представят по 12 игроков. По традиции День оранжевого мяча откроют юные баскетболисты, а завершат ветераны и студенты. Первую четверть сыграют юноши, вторую — женщины (ветераны и студентки), третью — мужчины от 50 и старше, четвертую — студенты.

Участников и зрителей ждут конкурсы и памятные призы.

Когда: 17 марта, начало в 12.00.

Где: ул. 50-летия Октября, 34, спорткомплекс БГАУ.

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