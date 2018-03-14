В Уфе пройдет День оранжевого мяча

Как рассказали в Федерации баскетбола республики, мероприятие пройдет в спортивном комплексе Башкирского государственного аграрного университета. Спортивная программа включает четыре игровых отрезка по 10 минут в нескольких категориях, каждую из которых представят по 12 игроков. По традиции День оранжевого мяча откроют юные баскетболисты, а завершат ветераны и студенты. Первую четверть сыграют юноши, вторую — женщины (ветераны и студентки), третью — мужчины от 50 и старше, четвертую — студенты.