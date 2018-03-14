В исправительной колонии № 2 отметили 150-летие со дня рождения Максима Горького

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области, в рамках деятельности школьного музея в Вечерней школе номер 30 при ИК-2 ГУФСИН России по Нижегородской области состоялась экскурсия, посвященная 150-летию со дня рождения Максима Горького. Экскурсоводы школьного музея представили учащимся вечерней школы осужденным женщинам увлекательное повествование о семье писателя, о творчестве и дружбе Горького с Шаляпиным, которого писатель называл своим братом.
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