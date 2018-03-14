Красивые автономера в Алматы: в тренде комбинация букв «GGG»

Далее в рейтинге популярности тройная Q, и тройка I. За эти VIP-серии автолюбители выкладывают свыше 130 тысяч тенге. Заветный номер по заказу готовится около недели. Перепродать такой VIP-номер уже нельзя. Также к буквам можно еще и подобрать красивую комбинацию цифр. Стоит это в среднем от 400 тысяч до 685 тысяч тенге. Самыми дорогими пока остаются номерные знаки — три семерки и серия с двумя нулями впереди.

«С 2017 года было реализовано 1 440 буквенных и номерных знаков. С 2018 года за два месяца мы имеем уже 784, из которых именно буквы это у нас — 78 буквенных знаков. Среди цифр у нас самые актуальные это начиная с трех одинаковых цифр, то есть с трех единиц до трех девяток. Также с 010 до 090. Также самыми популярными по Алматы являются сейчас 707, 070, 222, 555, 888, вот эти цифры», — сказал специалист СЦОН филиала НАО государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматы Сакен Байгалиев.