Красивые автономера в Алматы: в тренде комбинация букв «GGG»
Алматинцы чаще покупают красивые номера с комбинацией букв «GGG», сообщает телеканал «Алматы».
Алматинцы чаще покупают красивые номера с комбинацией букв «GGG», сообщает телеканал «Алматы».
Мода на красивые номера среди алматинских автолюбителей меняется. Большим спросом сейчас начинает пользоваться не подборка цифр, а так называемая комбинация букв. Тройку лидеров здесь возглавляет сочетание инициалов прославленного боксера Геннадия Головкина — GGG.
Далее в рейтинге популярности тройная Q, и тройка I. За эти
«С 2017 года было реализовано 1 440 буквенных и номерных знаков. С 2018 года за два месяца мы имеем уже 784, из которых именно буквы это у нас — 78 буквенных знаков. Среди цифр у нас самые актуальные это начиная с трех одинаковых цифр, то есть с трех единиц до трех девяток. Также с 010 до 090. Также самыми популярными по Алматы являются сейчас 707, 070, 222, 555, 888, вот эти цифры», — сказал специалист СЦОН филиала НАО государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматы Сакен Байгалиев.
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