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16:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

Сайт госуслуг РТ начал прием пожеланий по благоустройству парков и скверов

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). На сайте Государственных услуг Республики Татарстан появилась новая опция, которая позволяет жителям региона высказывать личные пожелания по благоустройству парков, скверов, площадей и других общественных пространств.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом заявил на пресс-конференции министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, подчеркнув, что такая инициатива осуществляется впервые в России.

Выбрав на главной странице сайта в разделе «Открытый Татарстан» вкладку «Опросы жителей», зарегистрированные пользователи смогут в режиме онлайн-опроса до 21 мая проголосовать за обустройство актуальной именно для себя территории.

Результаты будут проанализированы, и набравшие наибольшее число голосов объекты включат в республиканскую программу благоустройства общественных пространств в 2019 году. Итоги объявят в последней декаде июня.

Однако уже сейчас сервис включает в себя перечень объектов (216 общественных пространств) для благоустройства на ближайшие пять лет, до 2022 года.

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