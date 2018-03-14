Сайт госуслуг РТ начал прием пожеланий по благоустройству парков и скверов

Источник: ИА Татар-информ

Об этом заявил на пресс-конференции министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, подчеркнув, что такая инициатива осуществляется впервые в России.

Выбрав на главной странице сайта в разделе «Открытый Татарстан» вкладку «Опросы жителей», зарегистрированные пользователи смогут в режиме онлайн-опроса до 21 мая проголосовать за обустройство актуальной именно для себя территории.

Результаты будут проанализированы, и набравшие наибольшее число голосов объекты включат в республиканскую программу благоустройства общественных пространств в 2019 году. Итоги объявят в последней декаде июня.