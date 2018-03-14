Сайт госуслуг РТ начал прием пожеланий по благоустройству парков и скверов
(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). На сайте Государственных услуг Республики Татарстан появилась новая опция, которая позволяет жителям региона высказывать личные пожелания по благоустройству парков, скверов, площадей и других общественных пространств.
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