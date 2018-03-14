Движение и парковку в Петербурге 15 марта ограничат из-за футбола

Источник: Агентство «Москва»

С 00:00 до 23:59 запретят остановку на Северной дороге, Южной дороге, улице Савиной, Морском проспекте от Петроградской улицы до улицы Рюхина, улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Крестовском проспекте от Петроградской улицы до Южной дороги, в Бодровом переулке, на Приморском проспекте от Беговой улицы до Яхтенной улицы, Яхтенной улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина, а также по нечетной стороне Беговой улицы от Приморского проспекта до улицы Савушкина.

С 18:00 до 23:59 закроют движение транспорта по улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Южной дороге, Северной дороге от Бодрова переулка до Южной дороги, Крестовскому проспекту от улицы Рюхина до Южной дороги и по улице Савиной.

С 18:00 до 23:59 будет запрещен въезд на Морской проспект от Петроградской улицы до улицы Рюхина, пересечение Левашовского просмекта с Малым проспектом П. С. (поворот налево с Левашовского к Малому), Приморский проспект от дома 72 (первый выезд из ТРК «Питерлэнд») до Яхтенной улицы, Крестовский проспект от Южной дороги к улице Рюхина, а также движение по Яхтенной улице на участке от улицы Савушкина до Приморского проспекта.