Госавтоинспекция Волгограда разъясняет порядок замены водительского удостоверения

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, руководствуясь данной информацией, жители региона стали массово обращаться в подразделения Госавтоинспекции и отделения МФЦ по вопросам замены водительских удостоверений до истечения их десятилетнего срока действия.

Госавтоинспекция Волгоградской области разъясняет, что в настоящее время официальной публикации нового закона, регулирующего правила проведения экзаменов нет. Следовательно, гражданин имеет право заменить водительское удостоверение по истечении 10 лет без сдачи теоретического экзамена по ПДД.

Управление транспортом с недействительным водительским наказывается штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Заменить водительское удостоверение можно в любом регистрационно-экзаменационном подразделении Госавтоинспекции Российской Федерации, как при личном обращении, так и воспользовавшись сервисом государственных услуг по линии ГИБДД, либо обратившись в многофункциональный центр (МФЦ).

Для этого необходимо предоставить следующие документы:

• Заявление.

• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

• Медицинское заключение (в случае замены по истечению 10 лет).

• Российское национальное водительское удостоверение.

• Квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 2000 рублей.