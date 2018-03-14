Госавтоинспекция Волгограда разъясняет порядок замены водительского удостоверения
С начала 2018 года в средствах массовой информации активно обсуждались вопросы, связанные с вынесением на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации нового законопроекта, предписывающего водителям, осуществляющим замену водительского удостоверения по истечению срока действия 10 лет, вновь сдавать теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения.
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