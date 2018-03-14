Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Если драка неизбежна, бить будем первыми»: ответ РФ - США
Войска на западе России подняты по тревоге
Глухая девочка со своей кукольной копией растрогала соцсети
Отключили от системы жизнеобеспечения: как умер Олег Табаков
Регина Тодоренко откровенно рассказала о возлюбленном
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Китай отреагировал на огульное обвинение Мэй в адрес России
Стали известны подробности смерти Табакова
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Интервью с Путиным может разрушить карьеру журналистки США – СМИ
Путин об ответе РФ на вероятный удар: катастрофа
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас покатались на лыжах
Безумная любовь вопреки всему и другие факты о Стивене Хокинге
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Россия отказалась спасать Украину: газ перекрыт насовсем
Отравленный со Скрипалем полицейский заговорил
Фоторепортажи
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
12«Мы будто в тюрьме»
17:20 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Госавтоинспекция Волгограда разъясняет порядок замены водительского удостоверения

С начала 2018 года в средствах массовой информации активно обсуждались вопросы, связанные с вынесением на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации нового законопроекта, предписывающего водителям, осуществляющим замену водительского удостоверения по истечению срока действия 10 лет, вновь сдавать теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, руководствуясь данной информацией, жители региона стали массово обращаться в подразделения Госавтоинспекции и отделения МФЦ по вопросам замены водительских удостоверений до истечения их десятилетнего срока действия.

Госавтоинспекция Волгоградской области разъясняет, что в настоящее время официальной публикации нового закона, регулирующего правила проведения экзаменов нет. Следовательно, гражданин имеет право заменить водительское удостоверение по истечении 10 лет без сдачи теоретического экзамена по ПДД.

Управление транспортом с недействительным водительским наказывается штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Заменить водительское удостоверение можно в любом регистрационно-экзаменационном подразделении Госавтоинспекции Российской Федерации, как при личном обращении, так и воспользовавшись сервисом государственных услуг по линии ГИБДД, либо обратившись в многофункциональный центр (МФЦ).

Для этого необходимо предоставить следующие документы:

• Заявление.

• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

• Медицинское заключение (в случае замены по истечению 10 лет).

• Российское национальное водительское удостоверение.

• Квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 2000 рублей.

В случае подачи заявления на замену водительского удостоверения через Единый портал государственных услуг в электронном виде, предоставляется скидка в размере 30%. Таким образом сумма оплаты составит 1400 рублей, вместо 2000 рублей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Сегодня – Международный день КВН
Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов
Рубль снизился к доллару и евро после высылки дипломатов РФ
Британия заморозит контакты с Россией на высоком уровне
Районы под их контролем: как мигранты изменяют Европу
Вытяни кота: Японию охватил новый флэшмоб
Крымский мост могут открыть для автомобилистов после 9 мая
Россия заняла 59-е место в рейтинге самых счастливых стран мира
Спорт
Битва при Барселоне: все против Конте Испанская "Барселона" и английский "Челси" разыграют вторую часть драматичного триллера в 1/8 финала Лиги чемпионов на "Камп Ноу"
Авто
Subaru анонсировала новый Forester Мировая премьера пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автошоу в Нью-Йорке
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Участников реновации предупредили о мошенниках
В Москве выставили на аукцион столетний доходный дом
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Шесть знаменитых пар, чей брак спасли дети Рождение и воспитание ребенка – это радость и гордость, но в то же время – колики, зубы, прививки
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь