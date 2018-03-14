Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фейк об «отравлении Россией» Скрипаля разоблачил эксперт
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Виктория Дайнеко готовится к рождению второго ребенка
Песков прокомментировал митинг в Севастополе
Регина Тодоренко откровенно рассказала о возлюбленном
Философия в будуаре и за его пределамиКуда эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с домогательствами.
Уволенный Тиллерсон выступил с антироссийской отповедью
Путин: США нагло обманули Россию
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Умерший Олег Табаков оставил наследство в сотни миллионов — СМИ
Стал известен секрет новейшей ракеты России – СМИ
Безумная любовь вопреки всему и другие факты о Стивене Хокинге
Регина Тодоренко откровенно рассказала о возлюбленном
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
До и после: новая жизнь «убитых» квартир
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
20Умер народный артист Олег Табаков
19:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже на полдня закроют железнодорожный переезд

На 16 марта запланирован ремонт полотна на перегоне Придача-Масловка.

Источник: AP 2018

Пресс-служба мэрии Воронежа сообщает о перекрытии автомобильного движения через железнодорожный переезд на перекрестке улиц Дубровина и Корольковой на 595 километре перегона Придача-Масловка. Ограничения вводятся в пятницу, 16 марта в период с 9.00 до 16.00 в связи с плановым ремонтом железнодорожного полотна.

Учтите это, если собираетесь в указанное время отправиться в этом направлении. Заранее продумайте маршрут объезда перекрытого участка.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Собчак расплакалась на дебатах: «Жириновский хамит мне постоянно!»
Чем нам грозит скандал с Великобританией
Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов
Украина готовится денонсировать договор о дружбе с Россией
Половина импортированного Британией газа поступает из России
Районы под их контролем: как мигранты изменяют Европу
Рубль снизился к доллару и евро после высылки дипломатов РФ
Вытяни кота: Японию охватил новый флэшмоб
Россия может запретить белорусские помидоры
Спорт
Битва при Барселоне: все против Конте Испанская "Барселона" и английский "Челси" разыграют вторую часть драматичного триллера в 1/8 финала Лиги чемпионов на "Камп Ноу"
Авто
Новую «Ниву» пообещали не делать похожей на «Дастер» АВТОВАЗ намерен сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Ксения Собчак поделилась трогательным фото сына с бабушкой Людмила Нарусова испытывает к полуторагодовалому внуку особенные чувства
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь