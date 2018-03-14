В Воронеже на полдня закроют железнодорожный переезд
На 16 марта запланирован ремонт полотна на перегоне
На 16 марта запланирован ремонт полотна на перегоне
Учтите это, если собираетесь в указанное время отправиться в этом направлении. Заранее продумайте маршрут объезда перекрытого участка.
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