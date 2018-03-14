В Воронеже на полдня закроют железнодорожный переезд

Пресс-служба мэрии Воронежа сообщает о перекрытии автомобильного движения через железнодорожный переезд на перекрестке улиц Дубровина и Корольковой на 595 километре перегона Придача-Масловка. Ограничения вводятся в пятницу, 16 марта в период с 9.00 до 16.00 в связи с плановым ремонтом железнодорожного полотна.