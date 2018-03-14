В Крыму выгорело более 4 га травы и кустов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости Крым. За сутки крымские спасатели несколько раз выезжали на загорание сухой растительности, в общей сложности сгорело свыше 4 га травы, кустов и сухих деревьев. Об этом сообщили в
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