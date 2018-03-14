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16:52 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму выгорело более 4 га травы и кустов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости Крым. За сутки крымские спасатели несколько раз выезжали на загорание сухой растительности, в общей сложности сгорело свыше 4 га травы, кустов и сухих деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Так, загорание сухостоя было зафиксировано в районе села Грушевка под Судаком. К прибытию спасателей огонь распространился на площадь 500 кв м. Спасателям понадобилось 10 минут, чтобы локализовать и полностью ликвидировать возгорание. Пострадавших нет.

Загорание растительности в Крыму.

Кроме того, огнеборцы дважды выезжали на пожары в Симферопольском районе. В селе Веселое площадь загорания составила 3 га, а в селе Скворцово — 1 га. Оба загорания были успешно локализованы и ликвидированы. В результате происшествия никто не пострадал.

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