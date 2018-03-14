В Крыму выгорело более 4 га травы и кустов

Так, загорание сухостоя было зафиксировано в районе села Грушевка под Судаком. К прибытию спасателей огонь распространился на площадь 500 кв м. Спасателям понадобилось 10 минут, чтобы локализовать и полностью ликвидировать возгорание. Пострадавших нет.

Кроме того, огнеборцы дважды выезжали на пожары в Симферопольском районе. В селе Веселое площадь загорания составила 3 га, а в селе Скворцово — 1 га. Оба загорания были успешно локализованы и ликвидированы. В результате происшествия никто не пострадал.