Россия заняла 59-е место в ежегодном рейтинге самых счастливых стран

В докладе The World Happiness Report оцениваются 156 государств, где учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.
Согласно данным нового отчета, Россия потеряла 10 пунктов — в прошлом году страна была на 49-й строчке рейтинга.
Первое место в докладе, который публикуется с 2012 года, впервые заняла Финляндия. Второе место досталось Норвегии — лидеру предыдущего года. В десятку лучших вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.
По данным экспертов, наибольшего прогресса достигло западноафриканское государство Того, продвинувшись вверх на 17 пунктов с 2015 года. В новом рейтинге страна заняла 139-е место. В то же время Венесуэла потеряла наибольшее количество позиций. В прошлом году она была на 82-й строчке, в этом — на 102-й.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.