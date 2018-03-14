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17:25 (мск), источник: РИА Новости

Россия заняла 59-е место в ежегодном рейтинге самых счастливых стран

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россия заняла 59-ю строчку в списке самых счастливых стран по версии ООН, ее «соседями» по рейтингу стали Южная Корея, Северный Кипр, Казахстан и Республика Кипр.

Источник: РИА "Новости"

В докладе The World Happiness Report оцениваются 156 государств, где учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.

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Согласно данным нового отчета, Россия потеряла 10 пунктов — в прошлом году страна была на 49-й строчке рейтинга.

Первое место в докладе, который публикуется с 2012 года, впервые заняла Финляндия. Второе место досталось Норвегии — лидеру предыдущего года. В десятку лучших вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

По данным экспертов, наибольшего прогресса достигло западноафриканское государство Того, продвинувшись вверх на 17 пунктов с 2015 года. В новом рейтинге страна заняла 139-е место. В то же время Венесуэла потеряла наибольшее количество позиций. В прошлом году она была на 82-й строчке, в этом — на 102-й.

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