Невский проспект начнут ремонтировать в апреле
На проезжей части заменят асфальт.
На проезжей части заменят асфальт.
В апреле в Петербурге начнут ремонтировать асфальт на Невском проспекте. Об этом рассказал глава городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.
По словам председателя ведомства, к работам приступят «с первыми лучами солнца».
Ремонт центрального проспекта Северной столицы пройдет в два этапа. Сначала работы будут вестись на участке от площади Восстания до площади Александра Невского, а потом — от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. На ремонт выделят 219 миллионов рублей.
Во время проведения работ движение транспорта по Невскому проспекту будет ограничено.
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