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20:22 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Невский проспект начнут ремонтировать в апреле

На проезжей части заменят асфальт.

Источник: Аргументы и факты

В апреле в Петербурге начнут ремонтировать асфальт на Невском проспекте. Об этом рассказал глава городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

По словам председателя ведомства, к работам приступят «с первыми лучами солнца».

Ремонт центрального проспекта Северной столицы пройдет в два этапа. Сначала работы будут вестись на участке от площади Восстания до площади Александра Невского, а потом — от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. На ремонт выделят 219 миллионов рублей.

Во время проведения работ движение транспорта по Невскому проспекту будет ограничено.

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