Невский проспект начнут ремонтировать в апреле

В апреле в Петербурге начнут ремонтировать асфальт на Невском проспекте. Об этом рассказал глава городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

Ремонт центрального проспекта Северной столицы пройдет в два этапа. Сначала работы будут вестись на участке от площади Восстания до площади Александра Невского, а потом — от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. На ремонт выделят 219 миллионов рублей.