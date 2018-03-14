В Самаре установили первую скульптуру Забиваки
В Самаре появилась первая из семи обещанных ранее скульптур волка Забиваки — талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года.
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В Самаре появилась первая из семи обещанных ранее скульптур волка Забиваки — талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года.
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