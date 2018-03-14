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19:50 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре установили первую скульптуру Забиваки

В Самаре появилась первая из семи обещанных ранее скульптур волка Забиваки — талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года.

Арт-объект высотой около 1,7 метра установили возле одного из отелей, аккредитованных FIFA. Скульптура представляет собой волка, стоящего на постаменте с надписью «Zabivaka» и держащего на голове футбольный мяч.

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