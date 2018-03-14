В Нижнем Новгороде открыли клинику по лечению бесплодия

Источник: Reuters

В нижегородской клинике планируется проводить до 1 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в год.

«В эту клинику было инвестировано около 60 миллионов рублей, и мы рассматриваем вопрос продолжения инвестиций в Нижегородскую область. Мы проинвестировали 3,2 миллиарда рублей в Самарскую область, построили большой многопрофильный госпиталь площадью 15 тысяч квадратных метров, у нас работает большой госпиталь — порядка 28 тысяч квадратных метров — в Уфе. В апреле-мае мы планируем начать строительство клиники в Казани», — заявил Курцер.

Курцер отметил, что операции ЭКО в нижегородской клинике планируется делать как на коммерческой основе, так и по квотам обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для жителей Нижегородской области. «Сейчас ведутся соответствующие переговоры с министерством здравоохранения», — уточнил Курцер.

«Это частные инвестиции, это риск, и то, что вы так смело за это беретесь, очень важно», — сказал в свою очередь полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич.