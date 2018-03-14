Из-за дождей в Молдове сохраняется угроза наводнений

Синоптики прогнозируют дожди до конца недели. Обильные осадки могут спровоцировать повышения уровня воды в водоемах. Опасность наводнения сохраниться в ближайшие два дня.

Несмотря на дожди, в республике будет тепло. На юге воздух прогреется до плюс 18, на севере до 16, а в центре термометры покажут 17 градусов тепла.