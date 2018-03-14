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17:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за дождей в Молдове сохраняется угроза наводнений

Администраторам водохранилищ рекомендуется следить за состоянием плотин.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 47% 757 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Комсомольская правда

Синоптики прогнозируют дожди до конца недели. Обильные осадки могут спровоцировать повышения уровня воды в водоемах. Опасность наводнения сохраниться в ближайшие два дня.

Администраторам водохранилищ рекомендуется следить за состоянием плотин.

Несмотря на дожди, в республике будет тепло. На юге воздух прогреется до плюс 18, на севере до 16, а в центре термометры покажут 17 градусов тепла.

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