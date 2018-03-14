Аварийный дом без канализации пять лет не расселяют в Иркутске

Этот иркутский дом можно унюхать издалека. Канализация в старой двухэтажке практически не работает. И так уже много лет.

Чем выше градус на термометре за окном, тем сильнее запах отходов. Система канализации в двухэтажке на Розы Люксембург дала сбой около года назад. С тех пор труба в квартире Ларисы Сидерко перекрыта, есть только вода для унитаза. Но если соседи сверху включают кран, иркутянке приходится бежать за тряпкой — из трубы всё бежит на пол.

— У нас тряпка примерзает к полу. Лёд, это всё лёд, это сейчас сошёл он маленько. Мы не можем жить в таких условиях!

Коммунальщики иногда прочищают канализацию, рассказывает Лариса, но мера эта даёт только временный результат.

— Они пишут, что дом аварийный, что канализация работает в штатном режиме. Начиная от депутатов, заканчивая губернатором, его заместителем. И администрация, — говорит жительница Иркутска Лариса Сидерко.

Этому дому уже 91 год. Как он до сих пор не рухнул за это время — жильцы только руками разводят. Более того, в 2013-м его признали аварийным, но вот уже пять лет людей никто не расселяет.

Поэтому на ремонт системы водоотведения дома, который должен пойти на снос, в управляющей компании тратиться не хотят, говорят здесь. А расселением дома займётся инвестор. Так нам рассказали в администрации.

— В 2016-м состоялся аукцион, победитель которого обязан до 2024 года расселить все многоквартирные аварийные дома на этой территории. Всего их 29, в том числе тот, о котором мы говорим, — говорит начальник департамента реализации градостроительной политики КГО Иркутска Виталий Соколов.

Жить шесть лет без канализации люди не смогут. Мы обратились за комментарием в местную управляющую компанию. Там нам, правда, по телефону, рассказали — ремонт всё же будет.

— Два раза провели собрания, на них убедили, что необходимо профинансировать ремонт. На следующей неделе работы будут произведены, — говорит генеральный директор УК «Коммунальные системы» Павел Артамонов.