Донской губернатор осмотрел новый модульный инфекционный блок ЦГБ Ростова

Уникальный комплекс построили в конце прошлого года, теперь он полностью укомплектован и принимает первых пациентов. По оснащённости и безопасности этот комплекс считается одним из лучших в России.

Каждый из пяти боксов имеет отдельный вход, через санитарную зону. Пациент внутри не контактирует ни с внутренним пространством блока, ни с другими пациентами и попадает в совершенно изолированную среду, оснащённую самым современным медицинским оборудованием. Кроме того, в каждом боксе установлена индивидуальная вентиляционная система. Мощная вытяжка оснащена особыми фильтрами, они задерживают возбудителей любых инфекций. В том числе возбудителей холеры, геморрагической лихорадки, Эбола.

Летом в донскую столицу приедут болельщики из разных стран и не исключена возможность занесения какой-нибудь экзотической инфекции. Город должен быть к этому готов, это одно из требований оргкомитета FIFA.