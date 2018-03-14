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17:43 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Донской губернатор осмотрел новый модульный инфекционный блок ЦГБ Ростова

Донской губернатор Василий Голубев осмотрел новый модульный инфекционный блок ЦГБ Ростова.

Уникальный комплекс построили в конце прошлого года, теперь он полностью укомплектован и принимает первых пациентов. По оснащённости и безопасности этот комплекс считается одним из лучших в России.

Каждый из пяти боксов имеет отдельный вход, через санитарную зону. Пациент внутри не контактирует ни с внутренним пространством блока, ни с другими пациентами и попадает в совершенно изолированную среду, оснащённую самым современным медицинским оборудованием. Кроме того, в каждом боксе установлена индивидуальная вентиляционная система. Мощная вытяжка оснащена особыми фильтрами, они задерживают возбудителей любых инфекций. В том числе возбудителей холеры, геморрагической лихорадки, Эбола.

Летом в донскую столицу приедут болельщики из разных стран и не исключена возможность занесения какой-нибудь экзотической инфекции. Город должен быть к этому готов, это одно из требований оргкомитета FIFA.

Евгений Чигаев, заместитель главного врача по терапевтической работе городской больницы № 1 им. Семашко: «Зная, что будет Бразилия, Аргентина или другая страна, мы можем принимать те виды инфекций, если возникнет необходимость. Поэтому по всем требованиям FIFA, мы готовы принять и изолировать, наблюдать и проводить лечение пациентов, в том числе с особо опасными инфекциями».

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