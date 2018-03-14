Донской губернатор осмотрел новый модульный инфекционный блок ЦГБ Ростова
Донской губернатор Василий Голубев осмотрел новый модульный инфекционный блок ЦГБ Ростова.
Донской губернатор Василий Голубев осмотрел новый модульный инфекционный блок ЦГБ Ростова.
Уникальный комплекс построили в конце прошлого года, теперь он полностью укомплектован и принимает первых пациентов. По оснащённости и безопасности этот комплекс считается одним из лучших в России.
Каждый из пяти боксов имеет отдельный вход, через санитарную зону. Пациент внутри не контактирует ни с внутренним пространством блока, ни с другими пациентами и попадает в совершенно изолированную среду, оснащённую самым современным медицинским оборудованием. Кроме того, в каждом боксе установлена индивидуальная вентиляционная система. Мощная вытяжка оснащена особыми фильтрами, они задерживают возбудителей любых инфекций. В том числе возбудителей холеры, геморрагической лихорадки, Эбола.
Летом в донскую столицу приедут болельщики из разных стран и не исключена возможность занесения
Евгений Чигаев, заместитель главного врача по терапевтической работе городской больницы № 1 им. Семашко: «Зная, что будет Бразилия, Аргентина или другая страна, мы можем принимать те виды инфекций, если возникнет необходимость. Поэтому по всем требованиям FIFA, мы готовы принять и изолировать, наблюдать и проводить лечение пациентов, в том числе с особо опасными инфекциями».
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