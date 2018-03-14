В Самаре сносят дома, покрашенные к ЧМ-2018
Красили их за счет строительной компании «Новое время».
Красили их за счет строительной компании «Новое время».
14 марта на улице Галактионовской идёт снос исторических домов между Чкаловской и Маяковского. В настоящее время полностью снесены дома № 229, 231 и 233. Соседний дом по адресу Чкалова, 17 обнесён забором. Наличники с него демонтированы.
Интересно, что большинство домов в этом квартале (в частности снесённый дом № 29 и готовящийся к сносу дом по Чкалова) были покрашены весной прошлого года в рамках подготовки гостевого маршрута к Чемпионату мира по футболу. Тогда они уже стали причиной скандала. Ветхие строения без
Работы по покраске производились за счёт строительной компании «Новое время», возводящей в этом же квартале высотный ЖК «Империалъ». Компания рассматривает территорию квартала как площадку для «развития» и строительства новых объектов. Видимо, именно это сказалось на качестве работ. Позже один из домов на этом отрезке улицы был нормально отремонтирован силами Фонда капремонта.
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