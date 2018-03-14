В Самаре сносят дома, покрашенные к ЧМ-2018

14 марта на улице Галактионовской идёт снос исторических домов между Чкаловской и Маяковского. В настоящее время полностью снесены дома № 229, 231 и 233. Соседний дом по адресу Чкалова, 17 обнесён забором. Наличники с него демонтированы.

Интересно, что большинство домов в этом квартале (в частности снесённый дом № 29 и готовящийся к сносу дом по Чкалова) были покрашены весной прошлого года в рамках подготовки гостевого маршрута к Чемпионату мира по футболу. Тогда они уже стали причиной скандала. Ветхие строения без какой-либо подготовки поверхности были просто залиты краской из краскопульта вместе с оконными стёклами за несколько часов. После публикации разлетевшихся по соцсетям фотографий, окна отмыли, а наличники покрасили в другой цвет.