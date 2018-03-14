Сотрудники ГИБДД проверят казанские автобусы
С начала текущего года в Казани зарегистрировано около двух десятков ДТП, совершенных по вине водителей автобусов.
С начала текущего года в Казани зарегистрировано около двух десятков ДТП, совершенных по вине водителей автобусов.
При этом в этих происшествиях различные травмы получили 30 человек. Цифры, что и говорить, неутешительные. Вот и решили казанские гаишники пристальнее понаблюдать за работой общественного транспорта.
— С 15 марта сотрудники ГИБДД планируют проверить автобусы, которые осуществляют пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам, — сообщили МВД Татарстана.
Отметим, что особое внимание в ходе проверок уделят соблюдению режима труда и отдыха водителей. Для этого планируется использовать тахографы. Также автоинспекторы оценят техническое состояние автобусов. Если выявятся неисправности, транспорт запретят эксплуатировать.
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