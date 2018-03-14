Движение пассажирского транспорта изменится в районе пл. Киселева в Нижнем Новгороде с 15 марта
Движение пассажирского транспорта изменится в районе пл. Киселева в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 15 марта. Об этом
Движение пассажирского транспорта изменится в районе пл. Киселева в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 15 марта. Об этом
Согласно информации, с 05:00 15 марта до 23:59 7 мая движение троллейбусов маршрута № 4 будет организовано по схеме: «Улица Минеева — площадь Киселева — станция метро «Пролетарская». Работа троллейбусных маршрутов №№ 11 и 12 будет организована с 05:00 до 22:00 без разрыва графика. Движение троллейбусов маршрута № 14 будет временно прекращено.
В целях обеспечения удобной пересадки пассажиров с троллейбусов маршрута № 11 на городской пассажирский транспорт, следующий в направлении улицы Веденяпина, будет временно введена дополнительная остановка «Гостиница «Волна» на проспекте Ильича перед пересечением с проспектом Ленина в направлении станции метро «Пролетарская».
Движение автобусов маршрута № 11, следующих от улицы Дьяконова в направлении улицы Веденяпина, будет организовано по улицам Раевского, Плотникова, Краснодонцев, Комсомольской, проспекту Октября и далее — по маршруту. В обратном направлении — по улице Веденяпина, проспекту Октября, улицам Комсомольской, Краснодонцев, Плотникова, Раевского, Дьяконова и далее — по маршруту.
Напомним, движение транспорта будет закрыто
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