Движение пассажирского транспорта изменится в районе пл. Киселева в Нижнем Новгороде с 15 марта

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, с 05:00 15 марта до 23:59 7 мая движение троллейбусов маршрута № 4 будет организовано по схеме: «Улица Минеева — площадь Киселева — станция метро «Пролетарская». Работа троллейбусных маршрутов №№ 11 и 12 будет организована с 05:00 до 22:00 без разрыва графика. Движение троллейбусов маршрута № 14 будет временно прекращено.

В целях обеспечения удобной пересадки пассажиров с троллейбусов маршрута № 11 на городской пассажирский транспорт, следующий в направлении улицы Веденяпина, будет временно введена дополнительная остановка «Гостиница «Волна» на проспекте Ильича перед пересечением с проспектом Ленина в направлении станции метро «Пролетарская».

Движение автобусов маршрута № 11, следующих от улицы Дьяконова в направлении улицы Веденяпина, будет организовано по улицам Раевского, Плотникова, Краснодонцев, Комсомольской, проспекту Октября и далее — по маршруту. В обратном направлении — по улице Веденяпина, проспекту Октября, улицам Комсомольской, Краснодонцев, Плотникова, Раевского, Дьяконова и далее — по маршруту.