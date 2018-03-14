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17:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

Челнинская ученица Олега Табакова написала прощальное письмо любимому учителю

(Набережные Челны, 14 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинская ученица Олега Табакова Альбина Кабалина написала прощальное письмо любимому учителю и разместила его на своей странице в одной из социальных сетей.

Источник: ИА Татар-информ

Летом 2010 года девятиклассница Альбина, выпускница гимназии имени Давыдова, поступила в Московскую театральную школу Олега Табакова, выдержав огромный конкурс. Тогда на 24 места претендовали более 2 тыс. человек.

Сейчас Кабалина — настоящая артистка, карьера которой складывается довольно успешно. Она снялась в телевизионном сериале «Пока станица спит», участвовала в съемках французского фильма о спортивных гимнастках СССР, получила роль в спектакле «Три товарища» в театре «Современник». Активно занимается педагогической деятельностью.

После того, как стало известно о смерти великого артиста, Кабалина разместила на своей странице в социальных сетях прощальное послание своему учителю.

«Милый мой, Олег Палыч. С момента поступления в колледж я боялась этого дня. Там мне хотелось каждый день доказывать вам, что вы не ошиблись во мне. Вы дали мне шанс и веру. С гордостью говорю, что я — “Табачонок”, что ваша… Всегда так крепко сжимала вас при встрече, чтобы не потерять никогда. И вы так вкусно пахли сосной и все время называли меня нежно: “Малышок”. Вы любили меня и верили! Много сердец сегодня разбилось, и много еще нам предстоит пережить. Но какую же вы прожили яркую, прекрасную, полную признания и любви жизнь! Столько сил, таланта, юмора, веры, доброты вы посеяли в этом мире! Когда-нибудь мы встретимся и будем долго разговаривать. Вы спросите — похудела ли я и стала ли расчесываться. А я покраснею, протяну вам татарское угощение и обниму вас! Ваш вечный Малышок».

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