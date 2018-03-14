Челнинская ученица Олега Табакова написала прощальное письмо любимому учителю

«Милый мой, Олег Палыч. С момента поступления в колледж я боялась этого дня. Там мне хотелось каждый день доказывать вам, что вы не ошиблись во мне. Вы дали мне шанс и веру. С гордостью говорю, что я — “Табачонок”, что ваша… Всегда так крепко сжимала вас при встрече, чтобы не потерять никогда. И вы так вкусно пахли сосной и все время называли меня нежно: “Малышок”. Вы любили меня и верили! Много сердец сегодня разбилось, и много еще нам предстоит пережить. Но какую же вы прожили яркую, прекрасную, полную признания и любви жизнь! Столько сил, таланта, юмора, веры, доброты вы посеяли в этом мире! Когда-нибудь мы встретимся и будем долго разговаривать. Вы спросите — похудела ли я и стала ли расчесываться. А я покраснею, протяну вам татарское угощение и обниму вас! Ваш вечный Малышок».