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18:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе построят три детсада с ясельными группами

Дошкольные учреждения смогут принять больше тысячи детей.

В Севастополе в этом году планируют открыть как минимум три новых детских сада с ясельными группами.

— Они смогут принять еще свыше тысячи детей. В стратегии социально-экономического развития в целом до 2020 года предусмотрено создание 3 тысяч мест в детских дошкольных учреждениях, — сообщил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

Напомним, в 2017 году более 1 тысячи севастопольских детей были обеспечены местами в детских садах. Это стало возможным благодаря открытию нового детского сада в бухте Казачьей и завершению комплексного капитального ремонта в детских садах № 130 и № 87.

Кроме того, в прошлом году завершили строительство школы в бухте Казачьей. 1 сентября ее двери открылись для 1120 учеников. Одновременно началось строительство второго учебного корпуса, который позволит принять еще 400 школьников.

Напомним, в 2018 году власти Крыма тоже собираются начать строить ясли. В это пока не верится, но чиновники уверяют, что в работающие мамы и папы смогут отдавать деток нянечкам уже в трехмесячном возрасте.

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