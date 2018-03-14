В Севастополе построят три детсада с ясельными группами

В Севастополе в этом году планируют открыть как минимум три новых детских сада с ясельными группами.

— Они смогут принять еще свыше тысячи детей. В стратегии социально-экономического развития в целом до 2020 года предусмотрено создание 3 тысяч мест в детских дошкольных учреждениях, — сообщил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

Напомним, в 2017 году более 1 тысячи севастопольских детей были обеспечены местами в детских садах. Это стало возможным благодаря открытию нового детского сада в бухте Казачьей и завершению комплексного капитального ремонта в детских садах № 130 и № 87.

Кроме того, в прошлом году завершили строительство школы в бухте Казачьей. 1 сентября ее двери открылись для 1120 учеников. Одновременно началось строительство второго учебного корпуса, который позволит принять еще 400 школьников.