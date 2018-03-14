В Севастополе построят три детсада с ясельными группами
Дошкольные учреждения смогут принять больше тысячи детей.
Дошкольные учреждения смогут принять больше тысячи детей.
В Севастополе в этом году планируют открыть как минимум три новых детских сада с ясельными группами.
— Они смогут принять еще свыше тысячи детей. В стратегии
Напомним, в 2017 году более 1 тысячи севастопольских детей были обеспечены местами в детских садах. Это стало возможным благодаря открытию нового детского сада в бухте Казачьей и завершению комплексного капитального ремонта в детских садах № 130 и № 87.
Кроме того, в прошлом году завершили строительство школы в бухте Казачьей. 1 сентября ее двери открылись для 1120 учеников. Одновременно началось строительство второго учебного корпуса, который позволит принять еще 400 школьников.
Напомним, в 2018 году власти Крыма тоже собираются начать строить ясли. В это пока не верится, но чиновники уверяют, что в работающие мамы и папы смогут отдавать деток нянечкам уже в трехмесячном возрасте.
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