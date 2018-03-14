Сыры и масло оказались в лидерах фальсификата на воронежских прилавках

Источник: Вести - Воронеж

Воронежцы, похоже, стали есть больше фальсификата. Всё чаще некачественной оказывается мясная и молочная продукция. По данным регионального Россельхознадзора, больше половины проб, взятых в этом году, не соответствуют требованиям. Ведомством отозван уже десяток деклараций соответствия. В лидерах подделок снова сыры и сливочное масло.

Сейчас инспекторы изучают ассортимент сетевых магазинов. В сейф-пакеты отправляется продукция без этикеток и упаковки, это гарант, что исследование будет объективным. Чтобы посмотреть, из чего именно сделан, хватит полкилограмма сыра.

Не менее активно производители стали фальсифицировать и мясной ассортимент. За два минувших года некачественной Россельхознадзор признал каждую 8 такую пробу. В продукции помимо говядины или свинины нередко обнаруживаются, например, соевый изолят или крахмалы. Естественно, не заявленные на этикетке.

Уличить производителей в таком надувательстве потребителей теперь проще, говорят в ведомстве. И даже не обязательно, как раньше, устраивать для этого плановую или, что эффективнее, внеплановую проверки.