Британский дизайнер создал архитектурные платья, которые невозможно носить
Коллекция получилась масштабной и завораживающей.
Коллекция получилась масштабной и завораживающей.
Все лучшее сразу. Именно это выражение может описать замысловатую и немного пугающую коллекцию британского дизайнера Лиама Брэндона Мюррея.
Вдохновившись архитектурой старинных особняков и соборов (и немного фильмами про инопланетян), Мюррей создал довольно необычную одежду.
Корсеты декорированы горгульями, головами ангелов, распятиями и разными завитками. Некоторые платья и вовсе напоминают костюм Чужого из одноименного фильма ужасов.
Эту коллекцию дизайнер создавал чуть больше двух лет, и она представляет собой скорее выставочные экспонаты, чем реальные наряды: в среднем, платье, украшенное «лепниной», весит около 40 кг. Но выглядит это впечатляюще.
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