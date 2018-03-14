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18:03 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Британский дизайнер создал архитектурные платья, которые невозможно носить

Коллекция получилась масштабной и завораживающей.

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Все лучшее сразу. Именно это выражение может описать замысловатую и немного пугающую коллекцию британского дизайнера Лиама Брэндона Мюррея.

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Вдохновившись архитектурой старинных особняков и соборов (и немного фильмами про инопланетян), Мюррей создал довольно необычную одежду.

Платья, рубашки, пиджаки, куртки и головные уборы украшены или полностью состоят из искусственной лепнины.

Корсеты декорированы горгульями, головами ангелов, распятиями и разными завитками. Некоторые платья и вовсе напоминают костюм Чужого из одноименного фильма ужасов.

Эту коллекцию дизайнер создавал чуть больше двух лет, и она представляет собой скорее выставочные экспонаты, чем реальные наряды: в среднем, платье, украшенное «лепниной», весит около 40 кг. Но выглядит это впечатляюще.

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