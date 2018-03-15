В Петербурге официально запрещают прогулки по льду
С 15 марта в Петербурге начнёт действовать запрет выхода на лёд.
С 15 марта в Петербурге начнёт действовать запрет выхода на лёд.
Как пояснили в
Нева, где за минувшую неделю искупались трое горожан, уже пару дней не пригодна для прогулок. Ледокол «Невская застава» расширил полынью на реке, чтобы тающий лёд не задерживался по пути в Финский залив.
Несмотря на оттепель, синоптики не ждут в Петербурге весенней погоды в ближайшее время. Потепление закончится так же внезапно, как и наступило. Уже завтра в город вернутся морозы, столбик термометра опустится до -7.
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