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09:22 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге официально запрещают прогулки по льду

С 15 марта в Петербурге начнёт действовать запрет выхода на лёд.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по городу и Ленобласти, спасатели и полиция выйдут на рейды по акватории Финского залива. Автомобилистам, забравшимся на ледяную поверхность водоёмов, грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей. Свои предупреждения в МЧС сопроводили грозной картинкой.

Нева, где за минувшую неделю искупались трое горожан, уже пару дней не пригодна для прогулок. Ледокол «Невская застава» расширил полынью на реке, чтобы тающий лёд не задерживался по пути в Финский залив.

Несмотря на оттепель, синоптики не ждут в Петербурге весенней погоды в ближайшее время. Потепление закончится так же внезапно, как и наступило. Уже завтра в город вернутся морозы, столбик термометра опустится до -7.

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