Украинский циклон принесет в Воронеж первую мартовскую оттепель
Солнечная и сухая погода, установившаяся в Воронеже в начале рабочей недели, скоро изменится в связи с приходом циклона с Украины. Об этом сегодня сообщили специалисты службы Gismeteo.
Солнечная и сухая погода, установившаяся в Воронеже в начале рабочей недели, скоро изменится в связи с приходом циклона с Украины. Об этом сегодня сообщили специалисты службы Gismeteo.
В ночь со среды на четверг украинский циклон принесет в столицу Черноземья и районы области первую мартовскую оттепель, а также осадки в виде снега и мокрого снега, который будет налипать на провода и деревья. Местами возможен дождь и переохлажденный дождь, гололед и сильный туман.
В ночь на пятницу на смену украинскому циклону придет скандинавский антициклон. Синоптики связывают с ним уменьшение и прекращение осадков, резкое похолодание — до −7…−10°C, образование гололедицы на дорогах.
На выходных холодный скандинавский антициклон вступит в «схватку» с серией южных волновых циклонов.
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