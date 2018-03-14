Украинский циклон принесет в Воронеж первую мартовскую оттепель

Источник: РИА "Новости"

В ночь со среды на четверг украинский циклон принесет в столицу Черноземья и районы области первую мартовскую оттепель, а также осадки в виде снега и мокрого снега, который будет налипать на провода и деревья. Местами возможен дождь и переохлажденный дождь, гололед и сильный туман.

В ночь на пятницу на смену украинскому циклону придет скандинавский антициклон. Синоптики связывают с ним уменьшение и прекращение осадков, резкое похолодание — до −7…−10°C, образование гололедицы на дорогах.