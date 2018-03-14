Робота научили танцевать под музыку

Если роботы когда-то и поработят человечество, то сделают они это пританцовывая. В Сети появился видеоролик, на котором робот ANYmal танцует под живую музыку.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kHBLaw5nfzk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Он воспринимает звуки с помощью встроенного микрофона, затем анализирует ее темп и путем вычислений разрабатывает определенные движения, наиболее подходящие под ритм.