Робота научили танцевать под музыку
Ученые научили роботов распознавать музыку и правильно под нее двигаться.
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Ученые научили роботов распознавать музыку и правильно под нее двигаться.
Если роботы
Он воспринимает звуки с помощью встроенного микрофона, затем анализирует ее темп и путем вычислений разрабатывает определенные движения, наиболее подходящие под ритм.
В ходе танца, робот постоянно контролирует музыку и в случае необходимости меняет движения.
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