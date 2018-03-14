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18:35 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Робота научили танцевать под музыку

Ученые научили роботов распознавать музыку и правильно под нее двигаться.

Если роботы когда-то и поработят человечество, то сделают они это пританцовывая. В Сети появился видеоролик, на котором робот ANYmal танцует под живую музыку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он воспринимает звуки с помощью встроенного микрофона, затем анализирует ее темп и путем вычислений разрабатывает определенные движения, наиболее подходящие под ритм.

В ходе танца, робот постоянно контролирует музыку и в случае необходимости меняет движения.

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