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19:02 (мск), источник: Publika.md

Стало известно, когда Молдова перейдёт на летнее время

В последнее воскресенье марта Молдова переведёт стрелки часов. Ранее власти заявили, что в будущем наша страна возможно откажется от этой практики, поскольку Европейский совет намерен внести поправки в Директиву о летнем времени.

Источник: Publika.md

«В этом году переход на летнее время произойдет 25 марта. Правительство Молдовы решит, будет ли страна в дальнейшем переводить стрелки после того, как Европейский совет внесёт поправки в Директиву о летнем времени», — cообщила по телефону Юлиана Дрэгэлин.

С такой просьбой к евродепутам обратились жители Финляндии. Они утверждают, что перевод стрелок негативно сказывается на здоровье граждан. Директиву о летнем времени приняли в 2001 году. Согласно ей, стрелки часов переводят дважды в год, в последнее воскресенье октября и марта. Сейчас эта практика действует более чем в ста странах, в том числе Молдове, Румынии и Украине.

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