Рустэм Хамитов выразил соболезнование родным «золотого голоса Башкортостана» Ахата Муртазина

«Золотой голос Башкортостана» Ахат Муртазин скоропостижно скончался 13 марта. Ему было 59 лет.

Ахат Мутагарович Муртазин родился 6 февраля 1959 года в деревне Ново-Байрамгулово Учалинского района Башкортостана.

После окончания факультета башкирской филологии и журналистики Башкирского государственного университета в 1986 году успешно прошел творческий конкурс и был принят на работу в ГТРК «Башкортостан» диктором студии радиовещания. С тех пор вся его трудовая деятельность была неразрывно связана с республиканским радио и телевидением.

«Уникальные голосовые данные, артистичность, глубокое знание башкирского языка, профессионализм журналиста позволили Ахату Муртазину стать одним из самых популярных, любимых ведущих телевизионных и радиопрограмм. Он обладал даром профессионально вести в прямом эфире информационные программы, озвучивать художественные ленты и мультипликационные фильмы на башкирском языке, исполнять разноплановые роли в радио- и телепостановках, в том числе Салавата Юлаева, Акмуллы, Заки Валиди, Минигали Шаймуратова и многих других выдающихся личностей. Его голосом записаны произведения Мустая Карима, Рами Гарипова, многих других башкирских писателей и поэтов, — отмечается в сообщении. — Еще одна грань творческой деятельности Ахата Муртазина — работа в качестве режиссера, а также ведущего документальных и публицистических передач, многие из которых пополнили «золотой телерадиофонд» республики и достойно представляют Башкортостан в эфире российских радиостанций.

Ахат Мутагарович был ведущим многих республиканских мероприятий, активно участвовал в общественной жизни коллектива, долгие годы возглавлял профсоюзный комитет студии радиовещания, являлся мудрым и внимательным наставником для молодых коллег, пользовался заслуженным авторитетом и уважением.

За многолетнюю добросовестную и успешную работу, весомый вклад в сохранение и развитие башкирского языка, культуры и искусства республики Ахат Муртазин удостоен звания «Народный артист Республики Башкортостан». Ему также присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан».

«Светлая память о Муртазине Ахате Мутагаровиче — высоком профессионале и замечательном человеке — навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в официальном некрологе.