Рустэм Хамитов выразил соболезнование родным «золотого голоса Башкортостана» Ахата Муртазина

«Золотой голос Башкортостана» Ахат Муртазин скоропостижно скончался 13 марта. Ему было 59 лет.
Ахат Мутагарович Муртазин родился 6 февраля 1959 года в деревне Ново-Байрамгулово Учалинского района Башкортостана.
После окончания факультета башкирской филологии и журналистики Башкирского государственного университета в 1986 году успешно прошел творческий конкурс и был принят на работу в ГТРК «Башкортостан» диктором студии радиовещания. С тех пор вся его трудовая деятельность была неразрывно связана с республиканским радио и телевидением.
«Уникальные голосовые данные, артистичность, глубокое знание башкирского языка, профессионализм журналиста позволили Ахату Муртазину стать одним из самых популярных, любимых ведущих телевизионных и радиопрограмм. Он обладал даром профессионально вести в прямом эфире информационные программы, озвучивать художественные ленты и мультипликационные фильмы на башкирском языке, исполнять разноплановые роли в радио- и телепостановках, в том числе Салавата Юлаева, Акмуллы, Заки Валиди, Минигали Шаймуратова и многих других выдающихся личностей. Его голосом записаны произведения Мустая Карима, Рами Гарипова, многих других башкирских писателей и поэтов, — отмечается в сообщении. — Еще одна грань творческой деятельности Ахата Муртазина — работа в качестве режиссера, а также ведущего документальных и публицистических передач, многие из которых пополнили «золотой телерадиофонд» республики и достойно представляют Башкортостан в эфире российских радиостанций.
Ахат Мутагарович был ведущим многих республиканских мероприятий, активно участвовал в общественной жизни коллектива, долгие годы возглавлял профсоюзный комитет студии радиовещания, являлся мудрым и внимательным наставником для молодых коллег, пользовался заслуженным авторитетом и уважением.
За многолетнюю добросовестную и успешную работу, весомый вклад в сохранение и развитие башкирского языка, культуры и искусства республики Ахат Муртазин удостоен звания «Народный артист Республики Башкортостан». Ему также присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан».
«Светлая память о Муртазине Ахате Мутагаровиче — высоком профессионале и замечательном человеке — навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в официальном некрологе.
Прощание с покойным состоится 15 марта с 10 до 12 часов в здании Башдрамтеатра им. М. Гафури по адресу: Уфа, ул. Заки Валиди, 34.
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