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19:25 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов выразил соболезнование родным «золотого голоса Башкортостана» Ахата Муртазина

УФА, 14 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, члены республиканского правительства выразили искреннее соболезнование родным и близким безвременно ушедшего из жизни диктора башкирского телевидения, народного артиста Республики Башкортостан Ахата Муртазина.

«Золотой голос Башкортостана» Ахат Муртазин скоропостижно скончался 13 марта. Ему было 59 лет.

Ахат Мутагарович Муртазин родился 6 февраля 1959 года в деревне Ново-Байрамгулово Учалинского района Башкортостана.

После окончания факультета башкирской филологии и журналистики Башкирского государственного университета в 1986 году успешно прошел творческий конкурс и был принят на работу в ГТРК «Башкортостан» диктором студии радиовещания. С тех пор вся его трудовая деятельность была неразрывно связана с республиканским радио и телевидением.

«Уникальные голосовые данные, артистичность, глубокое знание башкирского языка, профессионализм журналиста позволили Ахату Муртазину стать одним из самых популярных, любимых ведущих телевизионных и радиопрограмм. Он обладал даром профессионально вести в прямом эфире информационные программы, озвучивать художественные ленты и мультипликационные фильмы на башкирском языке, исполнять разноплановые роли в радио- и телепостановках, в том числе Салавата Юлаева, Акмуллы, Заки Валиди, Минигали Шаймуратова и многих других выдающихся личностей. Его голосом записаны произведения Мустая Карима, Рами Гарипова, многих других башкирских писателей и поэтов, — отмечается в сообщении. — Еще одна грань творческой деятельности Ахата Муртазина — работа в качестве режиссера, а также ведущего документальных и публицистических передач, многие из которых пополнили «золотой телерадиофонд» республики и достойно представляют Башкортостан в эфире российских радиостанций.

Ахат Мутагарович был ведущим многих республиканских мероприятий, активно участвовал в общественной жизни коллектива, долгие годы возглавлял профсоюзный комитет студии радиовещания, являлся мудрым и внимательным наставником для молодых коллег, пользовался заслуженным авторитетом и уважением.

За многолетнюю добросовестную и успешную работу, весомый вклад в сохранение и развитие башкирского языка, культуры и искусства республики Ахат Муртазин удостоен звания «Народный артист Республики Башкортостан». Ему также присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан».

«Светлая память о Муртазине Ахате Мутагаровиче — высоком профессионале и замечательном человеке — навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в официальном некрологе.

Прощание с покойным состоится 15 марта с 10 до 12 часов в здании Башдрамтеатра им. М. Гафури по адресу: Уфа, ул. Заки Валиди, 34.

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