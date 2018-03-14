Аэропорт Минска перестал принимать рейсы из-за тумана
Самолеты, приземление которых планировалось в среду вечером, отправлены на запасные аэропорты.
Самолеты, приземление которых планировалось в среду вечером, отправлены на запасные аэропорты.
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Национальный аэропорт Минск временно прекратил принимать рейсы
К вечеру среды в белорусской столице
«В аэропорту очень сильный туман, поэтому временно в Минске рейсы не принимаем. Самолеты вылетают из аэропорта без задержек», — сказали в аэропорту.
Там также сообщили, что самолеты, приземление которых планировалось в среду вечером, отправлены на запасные аэропорты — Вильнюс, Ригу и Гомель.
По информации главной воздушной гавани Беларуси, когда ситуация с прилетами стабилизируется — пока не известно.
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