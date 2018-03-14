Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фейк об «отравлении Россией» Скрипаля разоблачил эксперт
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Владимир Таточенко: «Коклюш – это не просто безвредный кашель»
Порошенко отреагировал на поездку Путина в Крым
Сестра Димы Билана стала роковой красоткой
Философия в будуаре и за его пределамиКуда эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с домогательствами.
Уволенный Тиллерсон выступил с антироссийской отповедью
Путин: США нагло обманули Россию
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Умерший Олег Табаков оставил наследство в сотни миллионов — СМИ
Стал известен секрет новейшей ракеты России – СМИ
Безумная любовь вопреки всему и другие факты о Стивене Хокинге
Регина Тодоренко откровенно рассказала о возлюбленном
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Взрыв небоскреба попал на видео
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
20Умер народный артист Олег Табаков
19:21 (мск), источник: Sputnik.by

Аэропорт Минска перестал принимать рейсы из-за тумана

Самолеты, приземление которых планировалось в среду вечером, отправлены на запасные аэропорты.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 33% 756 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Национальный аэропорт Минск временно прекратил принимать рейсы из-за сложной погодной обстановки, сообщили Sputnik в среду в воздушной гавани.

К вечеру среды в белорусской столице из-за потепления сгустился туман, видимость составляет около 150−200 метров.

«В аэропорту очень сильный туман, поэтому временно в Минске рейсы не принимаем. Самолеты вылетают из аэропорта без задержек», — сказали в аэропорту.

Там также сообщили, что самолеты, приземление которых планировалось в среду вечером, отправлены на запасные аэропорты — Вильнюс, Ригу и Гомель.

По информации главной воздушной гавани Беларуси, когда ситуация с прилетами стабилизируется — пока не известно.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта статус «отменен» в настоящее время имеют девять рейсов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Ангела Меркель: политическая карьера с кружкой в руке
Шенгенские визы могут подорожать до 80 евро
Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов
Украина готовится денонсировать договор о дружбе с Россией
Половина импортированного Британией газа поступает из России
Районы под их контролем: как мигранты изменяют Европу
Рубль снизился к доллару и евро после высылки дипломатов РФ
Вытяни кота: Японию охватил новый флэшмоб
Россия может запретить белорусские помидоры
Спорт
Битва при Барселоне: все против Конте Испанская "Барселона" и английский "Челси" разыграют вторую часть драматичного триллера в 1/8 финала Лиги чемпионов на "Камп Ноу"
Авто
Новую «Ниву» пообещали не делать похожей на «Дастер» АВТОВАЗ намерен сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Назван главный конкурент «Зарядья»
Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
Участников реновации предупредили о мошенниках
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Ксения Собчак поделилась трогательным фото сына с бабушкой Людмила Нарусова испытывает к полуторагодовалому внуку особенные чувства
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь