Аэропорт Минска перестал принимать рейсы из-за тумана

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Национальный аэропорт Минск временно прекратил принимать рейсы из-за сложной погодной обстановки, сообщили Sputnik в среду в воздушной гавани.

К вечеру среды в белорусской столице из-за потепления сгустился туман, видимость составляет около 150−200 метров.

«В аэропорту очень сильный туман, поэтому временно в Минске рейсы не принимаем. Самолеты вылетают из аэропорта без задержек», — сказали в аэропорту.

Там также сообщили, что самолеты, приземление которых планировалось в среду вечером, отправлены на запасные аэропорты — Вильнюс, Ригу и Гомель.

По информации главной воздушной гавани Беларуси, когда ситуация с прилетами стабилизируется — пока не известно.