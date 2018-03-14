Угроза наводнений и морозы: метеорологи сделали прогноз на первую половину марта

Днем тоже будут холодно — около нуля. И так как минимум до четверга. Пока же черноморский циклон принес в Молдову дожди, которые, по прогнозам синоптиков, не прекратятся до конца недели. И это приведет к повышению уровня воды в реках и озерах. Специалисты предупреждают об угрозе наводнений.

«Дожди местами будут сильными, и в низинах возможны подтопления. Особенно бдительными должны быть владельцы домов, построенных на склонах», — cказала гидролог Валентина Череш.



В агентстве Apele Moldovei говорят, что в водохранилищах сброс воды начали заранее. И что речные дамбы выдержат. А вот насчет озерных специалисты не уверены.



«Неясной остаётся ситуация с озерами, которыми управляют частники. С теми, что выкопали без авторизации. Мы не знаем, насколько там прочные дамбы. Мы всем рекомендуем проверять уровень воды и состояние дамб», — отметил главный специалист агентства Apele Moldovei Евгений Зазуляк.