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11:29 (мск), источник: ТАСС

Власти Москвы отказались от предоставления льготной ипотеки по программе реновации

Уже утверждено положение о возможности закупки дополнительных квадратных метров.

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Власти Москвы не будут предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин сообщал ТАСС, что ставка по ипотеке для переселенцев из пятиэтажек по программе реновации должна составлять 7%.

«Пока льготную ипотеку мы не разрабатываем, потому что ставки Центробанка из года в год падают, количество ипотечных кредитов увеличивается. За последний год очень серьезно доля ипотечных кредитов на рынке новостроек в Москве выросла. Мы разработали уже и утвердили положение о возможности дополнительной докупки квадратных метров (по реновации — прим. ТАСС), пока будем идти возможностью предоставления дополнительных метров. А уже брать человеку ипотеку или искать другие источники — это желания и возможности самого человека», — сказал он.

В апреле 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение столичному комплексу градостроительной политики и строительства разработать механизм введения льготной ипотеки для тех владельцев квартир в сносимых пятиэтажках, которые захотят увеличить площадь жилья. Уточнялось, что в разработке ипотечной программы примет участие Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) как основной государственный институт развития ипотеки в России.

Назывались разные процентные ставки, которые могли действовать для участников льготной программы, среди них 7%, 8,5% и 9% годовых. По заявлению столичных властей, ипотечный механизм должен был быть разработан не ранее, чем к 2019 году.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации», утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых — пятиэтажные «хрущевки». Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.

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