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13:03 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Власти Москвы отказались от предоставления льготной ипотеки по программе реновации

Власти Москвы не будут предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, от идеи отказались, «потому что ставки Центробанка из года в год падают, количество ипотечных кредитов увеличивается». «За последний год очень серьезно доля ипотечных кредитов на рынке новостроек в Москве выросла. Мы разработали уже и утвердили положение о возможности дополнительной докупки квадратных метров (по реновации.— “Ъ”), пока будем идти возможностью предоставления дополнительных метров. А уже брать человеку ипотеку или искать другие источники — это желания и возможности самого человека», — цитирует ТАСС господина Хуснуллина.

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Программа реновации была утверждена столичными властями в августе 2017 года. Взамен снесенного переселенцы получат равнозначное жилье в своем районе (за исключением Зеленограда и Новой Москвы, где речь идет о расселении в пределах округа), а также могут выбрать равноценную квартиру или денежную компенсацию.

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