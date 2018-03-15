Власти Москвы отказались от предоставления льготной ипотеки по программе реновации

По его словам, от идеи отказались, «потому что ставки Центробанка из года в год падают, количество ипотечных кредитов увеличивается». «За последний год очень серьезно доля ипотечных кредитов на рынке новостроек в Москве выросла. Мы разработали уже и утвердили положение о возможности дополнительной докупки квадратных метров (по реновации.— “Ъ”), пока будем идти возможностью предоставления дополнительных метров. А уже брать человеку ипотеку или искать другие источники — это желания и возможности самого человека», — цитирует ТАСС господина Хуснуллина.