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19:59 (мск), источник: Sputnik.by

Готовимся к морозам: в Беларусь идут скандинавские холода

Синоптики ожидают, что ночью в субботу в северо-восточных регионах Беларуси температура воздуха опустится до -17°С.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Похолодание с ночными и дневными морозами начнется в Беларуси уже с четверга 15 марта с поступлением в республику холодных воздушных масс со Скандинсвского полуострова, сообщили Sputnik в вреду в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики объявили на пятницу 16 марта оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания и гололедицы.

По информации синоптиков, в четверг днем температура в Беларуси составит от 0 до +5°С, на северо-востоке страны будет немного прохладнее — там столбики термометров опустятся до отметок -1..-3°С. Атмосферное давление будет расти.

«В пятницу и субботу погоду в Беларуси обусловят холодные воздушные массы арктического происхождения, поступающие с севера Европы, резко похолодает», — сказали в Гидромете.

Так, 16 марта местами по стране пройдет снег, ночью температура опустится до -3..-9°С, а при прояснениях на северо-востоке — до -13°С. Днем также будет прохладно — от 0 до -7°С.

В субботу в южных регионах Беларуси ожидаются метели, ночью воздух остынет до -7..-13°С, на северо-востоке страны — до -17°С. Днем будет так же морозно — от -3 до -9°С.

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