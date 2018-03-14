Готовимся к морозам: в Беларусь идут скандинавские холода
Синоптики ожидают, что ночью в субботу в
Синоптики ожидают, что ночью в субботу в
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Похолодание с ночными и дневными морозами начнется в Беларуси уже с четверга 15 марта с поступлением в республику холодных воздушных масс со Скандинсвского полуострова, сообщили Sputnik в вреду в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Ранее синоптики объявили на пятницу 16 марта оранжевый уровень опасности
По информации синоптиков, в четверг днем температура в Беларуси составит от 0 до +5°С, на
«В пятницу и субботу погоду в Беларуси обусловят холодные воздушные массы арктического происхождения, поступающие с севера Европы, резко похолодает», — сказали в Гидромете.
Так, 16 марта местами по стране пройдет снег, ночью температура опустится до -3..-9°С, а при прояснениях на
В субботу в южных регионах Беларуси ожидаются метели, ночью воздух остынет до -7..-13°С, на
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