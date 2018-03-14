Готовимся к морозам: в Беларусь идут скандинавские холода

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Похолодание с ночными и дневными морозами начнется в Беларуси уже с четверга 15 марта с поступлением в республику холодных воздушных масс со Скандинсвского полуострова, сообщили Sputnik в вреду в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики объявили на пятницу 16 марта оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания и гололедицы.

По информации синоптиков, в четверг днем температура в Беларуси составит от 0 до +5°С, на северо-востоке страны будет немного прохладнее — там столбики термометров опустятся до отметок -1..-3°С. Атмосферное давление будет расти.

«В пятницу и субботу погоду в Беларуси обусловят холодные воздушные массы арктического происхождения, поступающие с севера Европы, резко похолодает», — сказали в Гидромете.

Так, 16 марта местами по стране пройдет снег, ночью температура опустится до -3..-9°С, а при прояснениях на северо-востоке — до -13°С. Днем также будет прохладно — от 0 до -7°С.